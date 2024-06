CREA-SE REFORÇA FISCALIZAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA SHOWS EM 12 MUNICÍPIOS; EMPRESAS FORAM NOTIFICADAS

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe (Crea-SE) realizou fiscalizações em sete municípios sergipanos somente esta semana. Outros cinco foram visitados ao longo do mês de junho. As equipes de fiscais estiveram em Capela, Nossa Senhora do Socorro, Barra dos Coqueiros, Pirambu, Lagarto, Aquidabã e Pedra Mole, para fiscalizar as estruturas de shows que acontecem este mês por conta dos festejos juninos.

Em Aracaju, a fiscalização será realizada nesta sexta-feira (21) na Praça de Eventos Hilton Lopes, no Centro da capital, onde acontece o Forró Caju. A festa começa neste domingo (23).

Durante as fiscalizações é observado se as normas técnicas e de segurança estão sendo rigorosamente seguidas na montagem de estruturas como palcos, coberturas, camarotes e nas instalações elétricas, de iluminação e de sonorização, entre outras.

De acordo com a gerente técnica do Crea-SE, Paula Braz, nos locais fiscalizados foram encontradas irregularidades como ausência de ART e de responsável no local da montagem.

“O profissional, legalmente habilitado, precisa estar no local da montagem acompanhando a execução para que tudo seja feito de forma segura, de acordo com as normas técnicas”, destacou.

Estas fiscalizações fazem parte da campanha ‘Festejos Juninos com Segurança’, iniciada ainda em maio. Fiscais estão percorrendo diversos municípios sergipanos para garantir que tenham engenheiros responsáveis pelas estruturas, e que haja a emissão das ARTs (Anotações de Responsabilidade Técnica). Desta forma, são reduzidos os riscos de acidentes e todos podem aproveitar os festejos juninos com muito forró e muita segurança.

