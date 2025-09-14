Creci-SE: 17 pessoas se passaram por corretores de imóveis neste ano

O Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Sergipe (Creci-SE 16ª Região) apontou que 17 pessoas pessoas se passaram por corretores de imóveis e aplicaram golpes no estado, somente esse ano.

Entre os principais resultados estão: 559 autos de constatação, referentes às verificações feitas em campo; 17 autos por exercício ilegal da profissão, coibindo a atuação de pessoas sem registro; 137 notificações, com orientações e providências a serem adotadas; 29 autos por infração, aplicados a profissionais e empresas que descumpriram normas legais.

De acordo com o conselho, a estimativa é de três golpes a cada mês.

Para o presidente André Cardoso, os dados representam mais do que estatísticas: “Esses números mostram a seriedade do trabalho de fiscalização, que protege tanto os corretores de imóveis quanto a sociedade. A denúncia é uma ferramenta importante para que possamos agir com mais rapidez e eficiência.”

O Creci Sergipe reforça seus canais de comunicação para denúncias e esclarecimento de dúvidas: pelo portal www.crecise.gov.br ou pelo telefone (79) 2106-6815 ou pelo Whatsapp 79) 98105-3378.

Com informações e foto do Creci-SE