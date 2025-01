Crediamigo cresce 13% em 2024 e atinge R$ 12 bi em empréstimos

O Crediamigo, programa de microcrédito urbano orientado do Banco do Nordeste (BNB), alcançou a marca de R$ 12 bilhões desembolsados em 2024. O desempenho considera todas as contratações feitas na área de atuação do Banco, que inclui estados nordestinos e parte de Minas Gerais e Espírito Santo.

O valor representa um aumento de 13% em relação a todas as contratações feitas em 2023, quando foram desembolsados R$ 10,6 bilhões. O número de operações também apresentou crescimento, passando de 3,5 milhões para 3,8 milhões. Foram quase 330 mil contratações a mais, equivalentes a 9,2% de aumento.

Segundo o presidente do BNB, Paulo Câmara, o desempenho do programa segue uma estratégia de crescimento sustentável. “Seguimos a orientação do presidente Lula de fazer o Banco crescer com inclusão social. Este ano, levamos o Crediamigo para mais de 370 mil novos clientes. São empreendedores que nunca haviam feito operações, e nós chegamos até eles e demos oportunidade de melhorar seu negócio”, afirma.

Expansão da rede

A estratégia de levar crédito para mais empreendedores inclui a expansão da rede de atendimento. A meta é ampliar a estrutura até o final de 2025, saltando das cerca de 500 unidades atuais para mil, entre lojas, módulos e pontos de apoio.

Sergipe

O Crediamigo contratou, somente em Sergipe, R$ 486 milhões entre janeiro e dezembro de 2024. O volume representa um aumento de 12,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Em número de operações, o aumento foi de quase 6%. A quantidade de contratos passou de 160 mil para 170 mil.

De acordo com o superintendente estadual do BNB em Sergipe, César Santana, o Crediamigo conquistou, este ano, mais de 16 mil novos clientes no estado. “Esse grande número mostra a força do microcrédito, que cresce muito e ajuda na realização de sonhos dos empreendedores de pequenos serviços e pontos de vendas em Sergipe. O microcrédito é o primeiro acesso e gera renda para quem mais precisa”, afirma.

Fonte e foto BNB