Crédito consignado do Banese segue com taxas especiais até dia 30

O Banese prorrogou até 30 de novembro a redução das taxas para novas contratações ou renovações do crédito consignado do Banco para servidores públicos estaduais e Finanprev.

A novidade é que, a partir de agora, os servidores públicos municipais efetivos que recebem pela Instituição também poderão aproveitar as condições especiais. O contrato pode ser parcelado em até 120 vezes, que serão mensalmente descontadas em contracheque.

Graças ao sucesso da campanha em comemoração ao mês do servidor público, lançada em 1º de outubro, o banco decidiu prorrogar a ação até o final de novembro, agora também incluindo os servidores públicos municipais. O objetivo é ajudar o público-alvo a alcançar metas, organizar o orçamento familiar ou realizar sonhos, além, claro, de fomentar o comércio e a economia local.

A contratação ou renovação do crédito consignado pelo Banese está sujeita à análise e aprovação, e pode ser feita pelo App Banese, Internet Banking, caixas eletrônicos, correspondente bancário autorizado (Pontos Banese), ou nas agências do Banco na capital ou interior do estado. Para quem já tem um contrato e deseja renová-lo, é necessário ter margem consignável disponível.

Este e outros serviços também podem ser encontrados no Espaço do Servidor, localizado na agência Antônio Carlos Franco, no bairro Jardins, em Aracaju. A unidade possui equipe de atendimento especializada, para ajudar e recomendar as melhores opções do portfólio do banco em acordo com as necessidades financeiras apresentadas pelos clientes.

Fonte: Ascom Grupo Banese