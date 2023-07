Crédito do BNB para produção de laranja cresce 87% em Sergipe

Produtores de laranja de Sergipe receberam R$ 22,8 milhões em contratos de crédito do Banco do Nordeste (BNB), de janeiro a maio. O valor financiado representa ampliação de 86,8% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando foram aplicados R$ 12,5 milhões para o setor.

Em quantidade de empréstimos, o crescimento é de 21,8%, já que este ano foram feitas 156 operações, frente a 128 contratos registrados nos primeiros cinco meses de 2022. Em todo o ano passado, foram aplicados R$ 27,6 milhões.

Segundo dados do Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste (Etene/BNB), divulgados em junho, a laranja representou quase metade (46,3%) do valor de produção da fruticultura sergipana em 2021. Na região Nordeste, o produto sergipano concentra 31,4% da área, 32% da produção e 29% do valor de produção.

Ainda de acordo com o Etene, as regiões Sul de Sergipe e Norte da Bahia compõem o segundo polo citrícola do País. Em 2021, as duas regiões totalizam 80,3% e 74,8% da produção do Nordeste e da área de atuação do BNB, respectivamente.

As agências do Banco do Nordeste têm aplicado recursos para a produção de laranja em 16 municípios sergipanos, com destaque para seis cidades do Sul do estado: Cristinápolis, Itabaianinha, Umbaúba, Salgado, Indiaroba e Boquim, além do município de Neópolis, no Baixo São Francisco.

O agricultor Antonio Barbosa produz laranja em dois sítios, localizados em Lagarto e Itapicuru (BA). Ele destina a produção para varejistas e principalmente atacadistas. “Comecei a produzir em 1989, quando comprei o primeiro sítio, e desde então fiz diversas operações com o Banco do Nordeste. A última contratação foi no ano passado, para custeio de laranja, e agora planejo fazer mais um custeio no ano que vem”, diz.

Há 30 anos, o produtor João Batista começou a plantar laranja na fazenda localizada em Santa Luzia do Itanhy. Ele vende a produção para o comércio e a indústria, nos estados de Sergipe, Paraíba e Pernambuco. “O BNB é o único banco onde faço operações de custeio para laranja, porque atende bem a todas as minhas necessidades. Fiz uma contratação ano passado e a proposta para este ano já está pronta. Dessa vez, pretendo investir em adubo para a plantação”, conta.

O superintendente estadual do Banco do Nordeste, César Santana, destacou a participação dos citricultores na concessão de crédito rural em Sergipe. “A produção de laranja se mantém como uma das principais pautas agrícolas do estado. Por isso, conta com todo o apoio do BNB, tanto em termos de financiamento do custeio, da aquisição de máquinas e equipamentos, quanto em relação à assistência e acompanhamento da produção”, afirma o gestor.

Exportação

Segundo levantamento do Observatório de Sergipe, o estado ocupa o 5º lugar na produção nacional de laranja e a 2ª posição na região Nordeste. O suco de laranja congelado responde por 48% das exportações do estado em 2022, o dobro da porcentagem registrada no ano anterior. O valor exportado atingiu a marca de US$ 56,8 milhões. A Holanda é o principal país comprador do produto (20,7%).

Fonte e foto BNN