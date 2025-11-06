Cresce o apoio de advogados e professores à candidatura de Márcio Conrado a 5º Constitucional

A candidatura de Márcio Conrado ao Quinto Constitucional do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE) tem ganhado força e ampliado seu alcance em todo o estado. O movimento transformou-se em uma onda de apoio espontâneo vinda de advogados e docentes de diferentes áreas do Direito, regiões e gerações, da advocacia jovem aos profissionais mais experientes e consolidados.

A cada dia, mais nomes se somam à campanha, utilizando as redes sociais para declarar apoio e reforçar a importância de ter alguém preparado, com trajetória institucional e compromisso com a advocacia sergipana, representando a classe no TJSE.

Entre os que já manifestaram apoio público estão: Dr. Evânio Moura, Dr. Carlos Augusto Monteiro, Dra. Rose Morais, Dra. Edênia Mendonça, Dr. José Rollemberg Leite Neto, Dra. Samyle Regina, Dra. Nara Rebouças, Dra. Clara Arlene, Dr. Uziel Santana, Dra. Sheila Christine, Dr. Joaby Ferreira, Dr. Cristiano Barreto, Dr. Tiago Fernandes, Dr. Thiago Bookie, Dr. Marcos Povoas, Dr. Eduardo Robertti, Dr. Arnaldo Machado, Dr. Caíque Barreto, Dr. Brunno Dória e Dr. Diogo Duarte, dentre outros.

E nos últimos dias, o movimento ganhou ainda mais força com o lançamento do grupo ‘Mulheres que Votam 5’, iniciativa formada por advogadas que têm somado voz e representatividade na campanha.

As manifestações reforçam atributos do candidato que se tornaram marca da campanha: preparo técnico, ética, diálogo, compromisso com a defesa das classe e serviços prestados à OAB.

O crescimento orgânico do movimento evidencia que a advocacia sergipana está mobilizada por um projeto coletivo, guiado pela ideia de que o Quinto Constitucional deve ser um instrumento de valorização da classe e de fortalecimento da Justiça.

Fonte assessoria