CRESS consegue Retificação do Edital do Concurso da SEASIC

O Conselho Regional de Serviço Social 18ª Região (CRESS Sergipe) obteve uma importante conquista para a categoria. Após intervenção da entidade, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) realizou a retificação do edital 01/2025, do concurso da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (SEASIC), atualizando os conteúdos programáticos relacionados à área de Serviço Social.

Desde a publicação do edital, o CRESS identificou a necessidade de adequações nos conteúdos exigidos para o cargo de assistente social, considerando a legislação e os parâmetros fundamentais da profissão. Diante disso, o Conselho tomou uma postura ativa, encaminhando um ofício à FGV e à SEASIC solicitando a devida correção. A resposta veio com a atualização dos temas, garantindo que os conhecimentos exigidos no concurso estivessem alinhados com as diretrizes e normativas da profissão.

Para a presidenta do CRESS, Dora Rosa Horlacher, essa conquista demonstra a importância da atuação vigilante da entidade na defesa da categoria. “A retificação do edital é uma vitória de toda a categoria e reflete o compromisso do CRESS com a valorização do exercício profissional dos assistentes sociais. Nossa preocupação sempre foi garantir que o conteúdo cobrado estivesse em conformidade com as exigências da profissão, para que os candidatos possam ser avaliados de maneira justa e condizente com a realidade do Serviço Social. Essa correção reforça a importância da organização e da mobilização da categoria na defesa de seus direitos”.

O CRESS Sergipe segue atento a qualquer irregularidade que possa comprometer a atuação profissional dos assistentes sociais no estado, reafirmando seu compromisso com a fiscalização e a defesa do Serviço Social.

