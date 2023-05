CRESS-SE divulga programação do Dia do/a Assistente Social em Sergipe

Em comemoração ao Dia da/o Assistente Social, celebrado em 15 de maio, uma série de atividades serão realizadas pelo Conjunto CFESS/CRESS em todo o país. E para marcar esta data em Sergipe, o Conselho Regional de Serviço Social 18ª Região (CRESS Sergipe) organiza um calendário de atividades na capital e em alguns municípios sergipanos, entre os dias 15 e 24 de maio.

O tema comemorativo do 15 de maio deste ano tem como mote: “Serviço Social, necessário para o Brasil!”, onde o Conjunto CFESS/CRESS celebra os 30 anos do Código de Ética da/o Assistente Social, bem como o aniversário da Regulamentação Profissional (Lei 8662/1993).

Num contexto de tentativas de desregulamentação de diversas profissões e de precarização das condições do trabalho e da vida, é fundamental fazer a defesa das atribuições e das competências profissionais de assistentes sociais, para que sociedade reconheça o nosso trabalho e a população tenha acesso a serviços de qualidade.

Na programação, o CRESS-SE realizará no dia 17 de maio uma Mesa com o tema “A Produção Teórica do Serviço Social em Sergipe: exposição e lançamento de livros”, e no mesmo dia, será realizada a Posse da Nova Diretoria do CRESS-SE, Gestão: “Seguiremos Atentos e Fortes em Defesa do Serviço Social (2023-2026)”.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO EM SERGIPE:

✔️ 17 DE MAIO (QUARTA)

Local: AUDITÓRIO DO SENAC ARACAJU

8h – Credenciamento

9h – MESA: “A Produção Teórica do Serviço Social em Sergipe: exposição e lançamento de livros”

Livro 1: “O enfrentamento do trabalho precarizado na agenda sindical de assistentes sociais”

Autora: Rosely Anacleto de Jesus Morais de Almeida

Assistente social da SMS e da FHS

Doutoranda em Psicologia pela UFS

Livro 2: “Juventudes em Cena no Cotidiano Escolar”

Movimentos de (re)reprodução de silenciamentos, regulações de gênero, subversões e resistências”

Autora: Ana Paula Leite Nascimento

Assistente social do IFS – Campus Lagarto

Pós-Doutora em Educação pela UFS

Livro 3: “O Serviço Social na previdência social brasileira: as ofensivas do capital e as resistências coletivas”

Autor: Júlio César Lopes de Jesus

Assistente Social do INSS em Sergipe

Doutor em Política Social (UnB)

Produções Teóricas do PROSS-UFS

Catarina Nascimento de Oliveira

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da UFS

Doutora em Ciências Humanas/UFSC

10h30min – Solenidade de Posse da Nova Diretoria do CRESS/SE

GESTÃO: SEGUIREMOS ATENTOS E FORTES EM DEFESA DO SERVIÇO SOCIAL (2023-2026)

12h – Autógrafo de livros e Coquetel de Encerramento

✔️ 19 DE MAIO (SEXTA)

Local: NOSSA SENHORA DO SOCORRO

8h – Roda de Conversa

Tema: A intersetorialidade entre as políticas de seguridade social como estratégia de fortalecimento da proteção social e da garantia de direitos no Brasil e em Sergipe

Facilitador: Júlio César Lopes de Jesus (Assistente Social do INSS; Doutor em Política Social pela UnB)

✔️ 24 DE MAIO (QUARTA)

Local: Clube Municipal de Nossa Senhora de Lourdes

Roda de Conversa

Tema: Diálogos sobre benefícios previdenciários e a atuação do serviço social no INSS

Facilitadora: Rita Regina Domingos da Cruz Rodrigues (Assistente Social do INSS; Mestra em Serviço Social pela UFS)