Criação de autarquia municipal é uma das inovações de Emília para o turismo em Aracaju

As ações voltadas ao turismo ganharam destaque no Plano de Soluções da candidata à Prefeitura de Aracaju, Emília Corrêa (PL). Uma delas é impulsionar o setor instituindo uma Autarquia de Turismo e Cultura. O objetivo é estimular ainda mais o setor e desenvolver eventos em Aracaju, mantendo a qualidade e boa notabilidade, buscando, cada vez mais, a inovação.

Na prática, a Autarquia de Turismo e Cultura propõe o planejamento de atividades vinculadas ao turismo e eventos em Aracaju, promovendo a participação da comunidade nas ações. Com o nome de AracaTur, a autarquia terá uma composição mista com poderes de decisão. Além de representantes da própria gestão, farão parte instituições do trade turístico e dos setores comercial e cultural.

“Com essa e tantas outras ações que pretendo implementar, acredito que podemos transformar nossa capital em um destino turístico vibrante e acolhedor, promovendo nossa cultura e impulsionando a economia local”, disse a candidata.

Outras ações estão previstas no Plano de Soluções da candidata, a exemplo da implantação de QRCode nos principais espaços turísticos, distribuindo as informações culturais, históricas e de opções de gastronomia e lazer da cidade; instalação de rede Wi-F1 nos principais pontos turísticos da cidade; transformar os Centros de Atendimento ao Turista (CAT) em Tecnológicos, ampliando a qualidade dos seus serviços aos turistas e visitantes.

POR ASCOM/EC