Criança de 10 anos sofre choque elétrico enquanto brincava no bairro Santa Cecília, em Socorro

Uma criança de 10 anos, sofreu um choque elétrico neste domingo (12), após esbarrar em um fio, em uma rua do Bairro Santa Cecília, em Nossa Senhora do Socorro.

As informações passadas pela família são de que a criança havia saído para brincar quando sofreu o choque elétrico.

Ainda segundo a família, a criança foi socorrida por uma equipe do Samu e levada para a pediatria do Hospital de Urgência de Sergipe João Alves Filho (Huse), em Aracaju, onde permanece inconsciente.

A prefeitura de Nossa Senhora do Socorro informou que o acidente teria sido causado por uma rede de baixa tensão e que vai notificar a Energisa para que adote as medidas necessárias de reparo e prevenção, para evitar novos incidentes.

Através de nota, a Energisa diz que lamenta o ocorrido e informa que “na noite do último domingo, não foram registrados ocorrências de cabos de rede elétrica partidos no Conjunto Santa Cecília, nem interrupção no fornecimento de energia na região. Após envio de equipes técnicas ao local, foi identificado fio de telefonia/internet rompido, de responsabilidade e instalado por empresa de telecomunicações, em contato com a rede de baixa tensão energizada”.

A distribuidora reforça que, em casos de cabos partidos, é fundamental que a população mantenha distância do local e acione imediatamente a Energisa por meio do telefone 0800 079 0196.

