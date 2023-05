Criança de 2 anos morre afogada em um balde de água em São Cristóvão

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) confirmou nesta segunda-feira (08) a informação de que uma criança de dois anos morreu após se aforam em um balde de água em São Cristóvão.

A criança for socorrida e deu entrada no Hospital Nosso Senhor dos Passos sem pulso e o óbito foi confirmado. De acordo com a SSP, a criança apresentava sinais de água nas vias respiratórias, confirmando a causa da morte por afogamento.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) está investigando o ocorrido para esclarecer as circunstâncias da tragédia.

Acidentes domésticos, como este, podem ser evitados com medidas preventivas e supervisão adequada de crianças pequenas.