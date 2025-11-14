Criança é esquecida dentro de ônibus escolar em São Cristóvão

Uma aluna da rede municipal de ensino de São Cristóvão foi encontrada sozinha e chorando dentro de um ônibus escolar fechado. O caso foi registrado em redes sociais.

O vídeo relata que ouviu a criança chamando pela mãe e decidiu se aproximar do veículo. Ele relata que o ambiente estava muito quente e que tentou ajudar, mas a menina, assustada, recusou o auxílio.

A Prefeitura de São Cristóvão confirmou nesta quinta-feira (13). Em nota, a gestão lamentou o ocorrido e disse que afastou os responsáveis e instaurou processo de apuração para esclarecer as circunstâncias do ocorrido e aplicar as devidas providências.

Foto: Reprodução Redes Sociais