Criança precisa urgente de doações de sangue de qualquer tipo sanguíneo

A criança Mariana Pereira de Freitas está precisando urgentemente de doações de sangue de qualquer tipo sanguíneo para o seu tratamento contra a leucemia, estando a mesma internada na ala P do Hospital de Urgência de Sergipe.

Quem poder doar deve se dirigir ao HEMOSE, situado no fundo do HUSE ou ao Centro de Hemoterapia de Sergipe, nas proximidades do Hospital São Lucas, e efetuar a doação em nome da criança.

Desde já familiares e amigos agradecem a todos que puderem doar e que não puder, também, compartilhando a postagem para chegar a um numero grande de doadores.

Matéria do blog Espaço Militar