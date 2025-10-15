Crianças do Espaço Cuidar Santa Maria vivem dia de encanto na Vila da Criança

As crianças e mães atendidas pelo Espaço Cuidar do bairro Santa Maria participaram de um dia especial na Vila da Criança, em Aracaju, na terça-feira, 15. A atividade, promovida pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), reuniu momentos de alegria, convivência e fortalecimento de vínculos entre as famílias.

O Espaço Cuidar é um equipamento da Seasic que oferece atendimentos voltados à saúde, fortalecimento familiar e desenvolvimento social, com atividades que incluem oficinas de psicomotricidade, inclusão pela arte, convivência e apoio psicológico. A ação integra a política estadual de cuidado e promoção da cidadania, levando acolhimento e atenção às famílias em situação de vulnerabilidade.

Wilyane Sales, coordenadora do Espaço Cuidar Santa Maria, destacou a importância do momento para as crianças e suas famílias. “Hoje nós estamos aqui trazendo as nossas crianças para o universo da Vila da Criança. É um momento de inclusão, de imersão e de memória afetiva que ficará na vida delas para sempre. A inclusão não é só sobre dar as coisas, mas sobre criar momentos e memórias que ajudem a formar adultos melhores no futuro”, afirmou.

Para Susana Conceição Santos, que participa das aulas de pilates no Espaço Cuidar e levou as netas para aproveitar o passeio, a iniciativa demonstra o olhar sensível do governo para quem mais precisa. “Foi uma iniciativa muito agradável. Muitas das crianças que vieram hoje não teriam condições de vir por conta própria, pela distância ou dificuldade de transporte. Essa ação mostra que o governo realmente olha para os mais pobres. Estamos muito felizes por participar desse momento”, contou.

Cremilda Gonzaga, mãe do pequeno Enzo Gabriel, que participa das oficinas de psicomotricidade, também celebrou a oportunidade. “Achei muito legal, porque é uma chance que a gente tem. Eu mesma acho que não viria se não fosse por essa oportunidade”, disse.

Enzo, animado com o dia, completou com um sorriso.“Eu gostei muito! Brinquei, corri e me diverti com meus amigos”.

A secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, ressaltou que momentos como esse fortalecem o papel do cuidado e da convivência. “O Espaço Cuidar é uma das expressões mais bonitas da política de assistência social em Sergipe. Ele acolhe, escuta e cria oportunidades de convivência. Ver essas crianças vivendo experiências tão significativas mostra que estamos no caminho certo, cuidando de quem mais precisa com sensibilidade e compromisso”, destacou.

