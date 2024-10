Cruzamento na Av. Santos Dumont será bloqueado nesta quinta

O cruzamento da Avenida Santos Dumont com a Rua Durval Maynard, no bairro Atalaia, em Aracaju, será temporariamente bloqueado nesta quinta-feira (24).

O bloqueio ocorre diante da retirada de uma estrutura metálica, conhecida como pórtico.

De acordo com a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), a via será bloqueada a partir das 9h. O pórtico está localizado na Av. Santos Dumont, nas intermediações do McDonald ‘s.

Os condutores que desejarem seguir no sentido Sul da via (praias), poderão acessar a rua Juiz Moacir Sobral, seguindo pela rua Francisco Rabelo Leite Neto e retornando para a Santos Dumont.

Já para o acesso ao sentido Norte, será realizado através da rua Niceu Dantas, seguindo pela rua Napoleão Dórea e rua Jornalista Paulo Costa, até acessar a avenida Rotary.

Ainda conforme a SMTT, o trânsito na avenida Santos Dumont será normalizado quando o serviço for concluído. Além disso, agentes de trânsito da superintendência estarão no local para monitorar o fluxo e orientar os condutores.

Com informações da SMTT