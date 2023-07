Cruzamento semafórico da Rua Belém funciona no modo intermitente

Novo cruzamento semafórico da Rua Belém, em Aracaju, começa a funcionar no modo intermitente

Entrou em funcionamento nesta sexta-feira, 14, no modo intermitente para o período de adaptação dos condutores, o novo cruzamento semafórico instalado pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) entre a rua Belém e a avenida João Rodrigues, no bairro Industrial, zona Norte de Aracaju. Os equipamentos passarão a funcionar normalmente na próxima semana.

A implantação do novo cruzamento semafórico representa o atendimento às demandas da própria comunidade local e é uma das ações concretizadas pela Prefeitura de Aracaju em prol da mobilidade urbana. “O objetivo do semáforo é dar mais organização e segurança ao trânsito na região e principalmente, mais tranquilidade para a travessia dos pedestres”, ressalta o superintendente interino de Transportes e Trânsito de Aracaju, Jeferson Passos.

Respeito à sinalização

De acordo com o diretor de Planejamento e Sistemas da SMTT de Aracaju, Diego Carvalho, já nos próximos dias, o novo cruzamento semafórico funcionará normalmente, conforme o cronograma dos serviços realizados pela equipe técnica atuante no local.

“O funcionamento intermitente do semáforo serve para destacar a necessidade de cuidado e atenção com o novo cruzamento da pista, determinando a redução da velocidade e a obediência às leis de trânsito. A SMTT agilizou a parte da obra civil, fez a pintura das novas sinalizações, seguida da própria instalação do semáforo, e na próxima semana estaremos colocando o equipamento em pleno funcionamento”, afirma.

Foto SMTT