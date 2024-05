Cruzeiro nudista pelo Caribe custa a partir de R$10 mil

Uma empresa de turismo dos Estados Unidos lançará um cruzeiro destinado aos praticantes de nudismo em 2025. O cruzeiro, chamado Big Nude Boat, será realizado a bordo de uma embarcação da Norwegian Cruise Line, com capacidade para 2.300 passageiros. Os naturistas passarão a maior parte do tempo sem roupas enquanto estiverem na embarcação.

]

Cruzeiro nudista pelo Caribe // Foto: Divulgação/Bare Necessities Tour & Travel

A viagem de 11 dias, organizada pela Bare Necessities Tour & Travel, partirá de Miami, Flórida, com destino ao Caribe. O custo começa em US$ 2 mil (R$ 10,3 mil) por pessoa em quarto duplo compartilhado. A empresa enfatiza que o cruzeiro é para naturistas e não para “aventureiros excêntricos”, exigindo o cumprimento de regras rígidas de convivência, incluindo a proibição de fotografias e atividades sexuais em áreas públicas.



Empresa oferece cruzeiro nudista partindo dos EUA // Foto: Divulgação/Bare Necessities

Outra regra proíbe acariciar ou tocar as partes íntimas de outra pessoa, mesmo com consentimento. Atividades sexuais em áreas públicas não são permitidas. Todos os passageiros devem estar vestidos quando o navio estiver atracado no porto; as roupas só podem ser removidas após a partida da embarcação e um anúncio pelo sistema de som. É obrigatório o uso de vestimentas dentro dos refeitórios, e roupões de banho não são permitidos na sala de jantar.

Gramado reafirma plena operação do setor turístico após equívoco do prefeito

Após o prefeito de Gramado (RS), Nestor Tissot, afirmar na quarta-feira (21), em reunião com outros prefeitos gaúchos e o governador Eduardo Leite, que a cidade estava com 300 hotéis e 250 restaurantes fechados devido às chuvas, o secretário de Turismo, Ricardo Bertolucci Reginato, explicou que o prefeito se equivocou sobre os números e a cidade está pronta para receber visitantes.



Foto aérea de Gramado // Crédito: Prefeitura de Gramado[/caption]

Em uma nota divulgada nesta sexta-feira (24), a prefeitura reiterou que o eixo turístico da cidade está funcionando plenamente. Com a recuperação das vias de acesso, a ampliação de voos no Aeroporto de Caxias do Sul e a operação comercial na Base Aérea de Canoas, a infraestrutura turística de Gramado já foi totalmente reativada. Dessa forma, a maioria dos restaurantes, hotéis e parques segue operando normalmente. Gramado possui 216 meios de hospedagem com 22.894 leitos, além de 227 restaurantes e 85 lanchonetes. O setor de turismo emprega cerca de 10 mil trabalhadores.

Voo Paris-Salvador facilita captação de eventos para a Bahia

A partir do dia 28 de outubro, a Air France começará a operar o novo voo Paris – Salvador. A linha funcionará com três frequências semanais, às segundas, quintas e sábados. A comodidade de chegar à Bahia com o voo da companhia francesa levou a Setur da Bahia a participar, na semana passada, da Imex Frankfurt, na Alemanha. Na oportunidade, o secretário Maurício Bacelar prospectou feiras, congressos e outros eventos, utilizando o voo como facilitador no deslocamento.

Aracaju terá 10 mil assentos adicionais durante os voos no período junino

Em junho deste ano, Sergipe terá 10 mil assentos adicionais em voos para o Aeroporto Internacional de Aracaju, um aumento significativo em comparação ao mesmo período do ano passado. Este acréscimo pode resultar em um crescimento de até 9,32% no número de passageiros.



Praias na rodovia Inácio Barbosa, em Aracaju // Divulgação

O anúncio foi feito nesta semana pela Aena Brasil, que administra o aeroporto na capital sergipana. O objetivo é facilitar a chegada de mais turistas ao estado para os festejos juninos. Em junho de 2023, o Aeroporto de Aracaju ofereceu 105.508 assentos. Neste ano, a oferta aumentará para 115.348, resultado da realização de mais operações. Segundo a Aena, no mesmo período do ano passado, houve 692 voos, enquanto em 2024, serão 760 operações.

Natal vai inaugurar mais um resort pé na areia ainda este ano

Em breve, Natal terá uma nova opção de hospedagem de luxo à beira-mar: o Wyndham Lagoa de Pitangui Beach Resort. Com 150 apartamentos e uma área de mais de 15 mil m², o resort promete vista para o mar e muitas comodidades. A entrega está prevista para o final de 2024, a tempo das festas de fim de ano.



Pitangui Beach Resort // Divulgação

Fruto da parceria entre a Wyndham Hotel & Resorts e o GR Group, o resort contará com acesso direto à praia, quadras de beach tennis e vôlei, piscinas com raia e borda infinita, spa e bar molhado. Os hóspedes também poderão desfrutar do Lounge Sunset para apreciar o pôr do sol e de um parque aquático na segunda fase do projeto. O GR Group ficará com 30% dos quartos e 20% do estoque de vendas.

Festival de rock & roll em alto-mar

Após uma bem-sucedida estreia, a segunda edição do 89 Rock Boat promete uma experiência única para os fãs de rock’n’roll. O evento ocorrerá a bordo do MSC Seaview, um dos maiores transatlânticos em operação do mundo.



Transatlântico MSC Seaview

De 15 a 18 de dezembro de 2024, os passageiros terão a oportunidade de assistir a shows de grandes nomes do rock nacional, como Nando Reis, Humberto Gessinger, Jota Quest, Ultraje A Rigor e Detonautas. O navio oferece diversas instalações de recreação, incluindo um teatro, discoteca, cassino, pistas de boliche em tamanho real, um parque aquático interativo de vários andares e uma pista de aventura.



Pátio central com quatro andares, com paredes de vidro em vários pavimentos

MSC Seaview

O design do MSC Seaview, que custou 700 milhões de euros (cerca de R$ 4 bilhões), foi inspirado nos condomínios de praia de Miami. Com 323 metros de comprimento e 74 metros de altura, o navio conta com 1.413 tripulantes para atender seus 5,3 mil hóspedes. O MSC Seaview possui um passeio externo de 360° e um pátio central com quatro andares. No quesito gastronômico, o transatlântico tem 11 restaurantes, incluindo seis de especialidades, como a churrascaria americana Butcher’s Cut. Além disso, há 17 bares e lounges.

Festival das Cataratas 2024

O Festival das Cataratas 2024 acontecerá entre os dias 5 e 7 de junho, em Foz do Iguaçu. O evento já está consolidado como um dos maiores do turismo nacional e tem como público-alvo agentes de viagem, operadores de turismo, hoteleiros e guias de turismo. A programação é abrangente, com palestras, oficinas e a Feira de Turismo e Negócios, que destaca o melhor do setor.

Azul e Gol anunciam vão compartilhar voos domésticos

A partir do fim de junho, os clientes das duas empresas poderão comprar passagens de uma companhia nos canais de venda da outra. O anúncio foi feito na quinta-feira (23). O acordo valerá apenas para rotas domésticas operadas exclusivamente por uma das companhias. Rotas em que ambas concorrem diretamente estão fora.



Crédito: Freepik

Com o codeshare, os passageiros da Azul e da Gol poderão utilizar os canais de venda de ambas as companhias. O check-in deve ser feito nos guichês ou canais digitais da companhia que opera o voo. Em voos com conexão, o check-in será feito na empresa que opera o primeiro trecho, e o cliente receberá automaticamente os cartões de embarque para todos os voos. Para remarcar ou cancelar a viagem, o passageiro deve procurar a companhia onde comprou a passagem. O acordo também abrange os programas de fidelidade, permitindo que membros do Smiles (Gol) e do Azul Fidelidade acumulem pontos ou milhas no programa de sua escolha.

Abu Dhabi inaugura distrito cultural em 2025

Quatro novos museus e centros culturais estão sendo construídos no Distrito Cultural de Saadiyat, localizado a 10 minutos do centro da cidade. Entre eles está o Guggenheim Abu Dhabi, que terá uma área bruta de 80 mil m², 28 galerias e um acervo de mais de 650 obras de mais de 100 países. Também estão previstos os museus Louvre Abu Dhabi, que exibirá obras de arte de diferentes culturas, e o Museu de História Natural, que incluirá uma instituição de pesquisa e ensino.



Vista aérea das obras no Distrito Cultural de Saadiyat, na ilha do mesmo nome, que devem ser inauguradas em 2025 // Crédito: Departamento de Cultura e Turismo de Abu Dhabi

O mega complexo cultural, localizado na Ilha Saadiyat, que possui uma área de 26 km² – equivalente à de Fernando de Noronha – servirá como uma plataforma para arte e artistas globais, com destaque ao Brasil. Com inauguração prevista para 2025, 76% das obras das novas instituições culturais já foram concluídas. Vale destacar que Abu Dhabi é um dos mais procurados centros de negócios e turismo do mundo. Conhecida como a “Manhattan do Oriente Médio”, a cidade se destaca não apenas por sua grandiosa arquitetura, mas também por sua importância econômica para a região.

Sancionada lei que dá prioridade ao transporte de órgãos e tecidos para transplante

O presidente Lula sancionou, sem vetos, a lei que obriga órgãos públicos e empresas de transporte (públicas ou privadas) a ceder vagas com prioridade para o transporte de órgãos e tecidos para transplante, bem como para as equipes médicas responsáveis pela captação. Essa priorização inclui empresas privadas, como companhias aéreas, e instituições públicas, como a Força Aérea Brasileira e as estruturas do Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo o governo, 5,4 mil órgãos foram transportados no ano passado.

*Autor da coluna, Hugo Julião é jornalista, radialista e publicitário. Há 28 anos dirige a revista Aracaju Magazine que, em 2017, migrou para o formato online. Há mais de 30 anos tem ligação direta com o setor de turismo na área de Comunicação. Teve passagens pela Secretaria de Turismo do Estado e, mais recentemente, como diretor de Captação do projeto Viva Aracaju, uma parceria entre a ABIH-SE e a prefeitura da capital.