Cuidado e inclusão marcam o Camarote da Acessibilidade no Dia das Crianças Família e Assistência Social

A alegria, a inclusão e o cuidado tomaram conta do Camarote da Acessibilidade durante o Parque das Crianças, neste domingo, 12. O espaço, gerido pela Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social (Semfas), integrou a estrutura montada pela Prefeitura de Aracaju para celebrar o Dia das Crianças no Parque Augusto Franco (Sementeira).

Com capacidade para 80 pessoas – sendo 40 vagas destinadas a pessoas com deficiência e 40 para acompanhantes –, o camarote garantiu conforto, segurança e uma experiência inclusiva para todas as famílias.

Entre as participantes, Tereza dos Passos Meneses, mãe de Benjamim dos Passos, de 9 anos, elogiou a iniciativa e destacou o acolhimento do espaço.

“Eu adorei, estou me sentindo muito acolhida. As crianças têm local para sentar, água, uma visibilidade melhor do palco e ficam muito à vontade”, contou.

Assim como ela, Jane Kelly Silva Bruno Fontes, mãe de Arthur Jesus, de 4 anos, também aprovou o camarote.

“Eu amei o Camarote da Acessibilidade. Dá toda segurança e conforto que precisamos para curtir o evento, sem precisar estar aglomerado”, afirmou.

Além do camarote, a Semfas também atuou na identificação das crianças que participaram do evento, com a colocação de pulseiras contendo os dados dos responsáveis, reforçando a segurança e a tranquilidade das famílias.

“A Secretaria da Família e da Assistência Social acolhendo as famílias e fortalecendo a proteção, pois essa é a nossa prioridade: cuidar de todos”, ressaltou Aline Rocha, coordenadora da Abordagem Social.

Foto: Ascom Semfas