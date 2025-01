Cultura e gastronomia serão evidenciadas no 2º Empório Sergipano

Com o objetivo de dar visibilidade aos produtos que compõem a cadeia produtiva do turismo gastronômico de Sergipe, acontecerá de 24 a 26 de janeiro, das 17h às 23h, a segunda edição do Empório Sergipano. O projeto é uma idealização do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), para promover a cultura e a gastronomia do Estado. O evento será realizado na Expo Verão, na Praça de Eventos da Orla da Atalaia, em Aracaju, e reunirá produtores locais e pequenos empreendedores.

De acordo com a técnica da Setur, Léa Duarte, responsável por essa iniciativa, o evento deve atrair tanto o público local quanto turistas. Segundo ela, vai proporcionar uma experiência imersiva na riqueza cultural de Sergipe, com a exposição e a comercialização de produtos que destacam as tradições locais, como doces típicos e iguarias que mostram a diversidade e a autenticidade da produção sergipana.

“Sergipe tem se destacado cada vez mais no setor gastronômico. Os bares e restaurantes estão focando naquilo que a gente tem e que representa a nossa raiz, nossa memória afetiva. Nossa intenção é que esses produtos possam ser consumidos, inclusive pelos bares e restaurantes que compõem o nosso turismo gastronômico. Nossa grande potencialidade da área da gastronomia tem uma base que vem, principalmente, do interior. Esse projeto, aliás, é justamente para facilitar o entrosamento, o conhecimento do público sergipano do que temos de bom em nosso Estado”, argumentou Léa Duarte.

O Empório Sergipano consiste, então, em um espaço para a preservação das tradições e para o desenvolvimento econômico sustentável do Estado, impulsionando a visibilidade e a geração de renda dos trabalhadores que estarão presentes. Assim, a iniciativa conta com a participação de 13 municípios, além de Aracaju, e de 16 empreendedores individuais. São eles: Ponto da Maniçoba (Simão Dias), Casa do Beiju, Casa da Queijada, Doces da Cabrita, Aratu na Palha da Cris e Vinícola Passamai (São Cristóvão), Cachaça Reserva do Barão (Santa Luzia do Itanhy), Recanto dos orgânicos (Areia Branca), Rede Solidária de Mulheres (Barra dos Coqueiros, Estância e Carmópolis), Água de Coco Puro Sabor (Barra dos Coqueiros), Jo Cocadas (Brejo Grande), Biscoitos Carlota’s (Cedro de São João), Castanhas de Carrilho (Itabaiana), Vovô Felix (Propriá), Floricultura Jamile Fontes e Gran Chef (Aracaju), além de produtos derivados da macaxeira e do mel (Campo do Brito).

Foto: Max Carlos/Setur