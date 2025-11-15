CULTURA SERGIPANA MARCA PRESENÇA COM SÃO JOÃO E VERÃO SERGIPE EM PRÉVIA CARNAVALESCA, EM ARACAJU

A união entre São João, Verão Sergipe e o clima carnavalesco da prévia carnavalesca Pré Caju transformará a Orla da Atalaia num grande encontro de identidade, tradição e alegria. Neste sábado, 15, e domingo, 16, o Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap) e da Secretaria Especial da Cultura (Secult), leva para a Pipoca do Pré-Caju uma proposta que celebra a força das manifestações populares do estado, conectando ritmos, saberes e referências culturais que marcam o calendário festivo sergipano.

A proposta que inspira a participação do Governo no Pré-Caju reúne a força do forró, as expressões tradicionais da cultura sergipana, a musicalidade do verão e a energia dos trios elétricos, criando uma identidade que conecta diferentes ciclos festivos do estado. Com o Trio Verão Sergipe e o Trio Arraiá do Povo, a programação contará com a participação de artistas sergipanos, como Mikael Santos e Natanzinho Lima, reforçando o compromisso de valorizar talentos locais e difundir a diversidade cultural que caracteriza Sergipe ao longo de todo o ano.

Para o presidente da Funcap, Gustavo Paixão, esta integração simboliza o compromisso do Governo com a valorização das expressões culturais.“O Pré-Caju é uma vitrine nacional e uma oportunidade de mostrar o que temos de mais autêntico. Trazer o São João e o Verão Sergipe para a avenida significa reafirmar nossa identidade e fortalecer o trabalho dos artistas, dos fazedores de cultura e de toda a cadeia criativa. Sergipe pulsa cultura o ano inteiro e é isso que estamos levando para a pipoca”, destacou.

O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, reforçou o impacto do evento na economia e na imagem do destino Sergipe.“O Pré-Caju é muito mais do que uma grande prévia carnavalesca. Ele abre oficialmente a nossa alta temporada e impulsiona toda a cadeia produtiva do turismo, que envolve mais de 50 segmentos. Cada edição movimenta a hotelaria, a alimentação, o transporte, o comércio e diversos serviços, gerando emprego, renda e fortalecendo o posicionamento de Sergipe como destino de alegria, segurança e hospitalidade.”

Já o artista Mikael Santos ressaltou a alegria de integrar a programação. “É uma honra participar do Pré-Caju pela primeira vez. Preparei um repertório que traz referências do brega romântico e outras influências que fazem parte da minha identidade musical. O público pode esperar uma apresentação especial, pensada com muito carinho para esse momento”.

Com essa integração entre arte, tradição e diversidade, a presença do Governo de Sergipe no Pré-Caju reforça o compromisso de promover e celebrar a cultura sergipana em todos os espaços, para todos os públicos.

