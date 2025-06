Curso de Ciências Contábeis da Fanese conquista nota 4 na avaliação do MEC

O curso de Ciências Contábeis da Faculdade de Administração, Negócios e Saúde de Sergipe (Fanese) conquistou nota 4 na avaliação do Ministério da Educação (MEC) realizada este ano. A divulgação ocorreu na última quinta-feira (12).

A avaliação segue uma escala de 1 a 5 e leva em consideração critérios como projeto pedagógico, infraestrutura física, qualificação do corpo docente e resultados de aprendizagem. A nota obtida reflete a qualidade da formação oferecida e o alinhamento do curso com as Diretrizes Curriculares Nacionais.

Para a coordenadora do curso, Generva Almeida, o resultado evidencia o compromisso da instituição com a excelência no ensino superior na área de Contabilidade.

“A nota 4 confere credibilidade, prestígio e reconhecimento acadêmico. Isso demonstra que o curso de Ciências Contábeis cumpre com eficácia as Diretrizes Curriculares Nacionais e oferece uma formação sólida, atualizada e alinhada às exigências do mercado e da sociedade”, destacou.

Ainda segundo a coordenadora, esse reconhecimento repercute diretamente na formação profissional dos alunos, pois reafirma que estão inseridos em um ambiente educacional de qualidade, com professores qualificados, infraestrutura adequada e práticas pedagógicas eficazes.

“Eleva a valorização do diploma, que passa a ser reconhecido como proveniente de um curso bem avaliado. Contribui para o desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais, além de estimular a busca por estágios, certificações e oportunidades no mercado de trabalho. Isso é um orgulho para todos nós”, enfatizou.

A coordenadora acadêmica, Marluany Poderoso, avalia que a nota recebida reflete o trabalho que vem sendo feito pelo curso de Ciências Contábeis da Fanese, preparando o aluno “não só para ser um contador, mas para tudo aquilo que ele quiser ser”.

“Nota-se que um dos pontos cruciais que os avaliadores destacaram é que os nossos alunos de Contabilidade relataram que, quando procuram a coordenação do curso em busca de estágio ou até mesmo uma oportunidade de emprego, a nossa equipe possui uma rede de contatos que acaba os inserindo no mercado de trabalho”, acrescentou.

A Fanese reafirma, com essa conquista, seu compromisso contínuo com a educação de qualidade e com o desenvolvimento profissional de seus estudantes. O resultado obtido junto ao MEC é fruto do trabalho conjunto entre docentes, alunos e gestores, que compartilham o propósito de formar profissionais preparados para os desafios do cenário contábil contemporâneo.

Por Fredson Navarro/ Navarro Comunicação

Foto Divulgação