Curso “Ética em Movimento pra Agentes Multiplicadores” é realizado em Sergipe

O Conselho Regional de Serviço Social de Sergipe (CRESS-SE), 18ª Região, segue promovendo o curso “Ética em Movimento para Agentes Multiplicadores”, voltado para assistentes sociais. O evento, realizado na Câmara de Vereadores da Barra dos Coqueiros, chegou ao seu segundo módulo, dando continuidade às reflexões sobre os valores e princípios éticos que norteiam a profissão.

Dividido em quatro módulos semanais, o curso tem como objetivo fomentar discussões sobre a ética no Serviço Social e incentivar a formação de agentes multiplicadores que possam disseminar esses conhecimentos no cotidiano profissional.

A presidenta do CRESS-SE, Dora Rosa Horlacher, explica que o CRESS Sergipe realiza a primeira edição do curso Ética em Movimento na atual gestão. “O objetivo é promover um processo de estudo e reflexão, o curso pretende possibilitar a compreensão da dimensão da ética no projeto ético político do Serviço Social. O curso reflete a preocupação do CRESS Sergipe na formação permanente da categoria”. Inclusive em breve o Conselho realizará a abertura de uma nova turma para o curso, a divulgação da data ocorrerá nos meios de divulgação da entidade.

A assistente social e facilitadora do primeiro e segundo módulos, Débora Rodrigues Santos, destacou a importância do debate, afirmando que a expectativa é que seja um momento de aprendizado e troca de experiências sobre um tema essencial para a categoria. “Que a ética esteja em movimento no exercício profissional das e dos assistentes sociais. Que tenhamos debates, reflexões e aprofundamentos sobre os valores que interferem em nossas escolhas e ações profissionais”, ressaltou.

No segundo módulo, intitulado “Ética e Trabalho Profissional”, as discussões tiveram como base o Código de Ética da(o) Assistente Social (Resolução CFESS 273/1993). Foram abordados os fundamentos da ética profissional, os sujeitos envolvidos e as escolhas alternativas de valor. Além disso, os participantes refletiram sobre a processualidade histórica da ética e a relação entre cotidiano, trabalho e ética profissional.

A assistente social e 2ª tesoureira do CRESS/SE, Ana Flávia Alves de Oliveira Almeida, reforçou a relevância do curso que é pensado para ser desenvolvido no regional pelo menos uma vez ao ano, “permitindo que os profissionais possam refletir sobre questões éticas trazidas pelo nosso projeto político e pelo nosso Código de Ética. A ideia é promover uma pausa nas atividades diárias para compartilhar estratégias e aprofundar as discussões sobre dilemas éticos da profissão”, destacou.

Para enriquecer a reflexão sobre a ética profissional, os participantes receberam livros sobre os temas abordados e foram indicados alguns filmes que dialogam com a temática, como ‘A Febre do Rato, Babel, O Banheiro do Papa, Tatuagem e Pequena Miss Sunshine’.

Próximos módulos

O curso “Ética em Movimento para Agentes Multiplicadores” segue com uma programação diversificada e conteúdos essenciais para o aprimoramento profissional.

Módulo 3 (04/04/2025): Ética e Direitos Humanos – Facilitadora: Liliana Aragão de Araújo.

Módulo 4 (11/04/2025): Ética e Instrumentos Processuais – Facilitadora: Ana Flávia Alves de Oliveira Almeida.

Texto e fotos: Ascom-CRESS/SE