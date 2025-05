Cursos da Fundat garantem capacitação, emprego e renda durante os Festejos Juninos

A prefeitura de Aracaju deu início às comemorações juninas com o anúncio de uma programação diversificada, que inclui atrações culturais de destaque nacional e regional. Com o slogan “O melhor forró do mundo é aqui”, a prefeita Emília Corrêa anunciou que, neste ano, os festejos serão descentralizados, alcançando diversos bairros da capital, promovendo maiores oportunidades de geração de renda local.

Visando qualificar a população para o período que é um dos maiores em geração de renda no município, a Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) está promovendo uma série de cursos e oficinas totalmente gratuitos para os aracajuanos. Cursos como Manipulação de Alimentos, Produção de Doces e Salgados, Técnicas Básicas e Sobrancelhas, Camareira, dentre outros, estão sendo oferecidos em diferentes Unidades de qualificação Profissional (UQP) da Fundat em bairros de Aracaju.

Para a prefeita Emília Corrêa, as capacitações promovidas pela Fundação são essenciais para o período junino. “A descentralização dos festejos juninos vai, com certeza, contemplar os bairros, movimentar a economia local, gerar renda e criar empregos temporários. A Fundat vai potencializar isso. Quem sabe, a pessoa começa em um emprego temporário durante a festa e, dependendo da sua preparação, acaba conquistando uma vaga definitiva”, destacou a prefeita.

Segundo a presidente Melissa Rollemberg, os cursos da Fundat estão alinhados com as necessidades do mercado formal e com as oportunidades que surgem com eventos como o Forró Caju. “Os nossos alunos têm oportunidade de garantir espaço no mercado de trabalho ou mesmo empreender e garantir renda com toda a movimentação da economia proporcionada com a programação ampla e descentralizada, anunciada pela gestão municipal”, explica Melissa.

Desde o início da atual gestão, a Fundat está empenhada em promover qualificação profissional e geração de emprego e renda local. Somente no período de janeiro a abril, mais de 2.000 pessoas foram capacitadas por meio dos cursos oferecidos pela instituição. Com a chegada dos festejos juninos, as capacitações ganham ainda mais destaque e relevância devido à demanda empregatícia que o período proporciona para o município.

Foto: Karla Tavares/Secom PMA