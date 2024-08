Cursos técnicos de Nível Médio aceleram a carreira profissional de alunos

Escola Técnica da Estácio expande atuação no primeiro ano e as inscrições já estão abertas para o 2º semestre deste ano

A Escola Técnica da Estácio está com as inscrições abertas para os cursos técnicos de Nível Médio com início no segundo semestre de 2024. Em seu primeiro ano de implementação, a iniciativa já contempla mais de 40 unidades de ensino, possibilitando novas oportunidades para estudantes em busca de uma formação prática e específica, consolidando ainda mais o compromisso da instituição com a educação de qualidade. Jovens e adultos com o Ensino Médio em andamento ou concluído já podem se matricular em um dos diversos campi e escolher o curso de sua preferência. No Estado de Sergipe a unidade está com as portas abertas para receber os novos alunos. Mais informações sobre os cursos disponíveis e inscrições por meio do link: https://estacio.br/cursos-tecnicos.

A Escola Técnica da Estácio está presente em unidades das Regiões Norte, Nordeste e Sul do Brasil e complementa a atuação da instituição no segmento de ensino adulto, promovendo a capacitação de jovens que, em muitos casos, ainda não estão habilitados academicamente ao ensino superior e desejam ingressar no mercado de trabalho de forma mais célere. Além de possibilitar um investimento acessível, os cursos estão disponíveis nos turnos da manhã, tarde e noite.

Segundo Márcio Ramos, diretor responsável pela implementação dos cursos técnicos, a Estácio tem o potencial de contribuir significativamente na formação de estudantes. “Com mais de 53 anos de expertise no ensino superior, qualidade acadêmica, abrangência de cursos e conexões com o mercado de trabalho, a Estácio se torna um parceiro valioso para os estudantes que desejam adquirir uma formação técnica de excelência. Essa iniciativa fortalece a missão da instituição de promover o acesso à educação e de preparar os estudantes para os desafios do mercado de trabalho”, afirma Márcio.

Uma das principais vantagens da formação técnica dos estudantes da Estácio, uma instituição de ensino superior com mais de 53 anos de atuação no setor educacional e uma das maiores do segmento brasileiro, é a experiência e qualidade que a instituição já possui no campo do ensino superior, além de ser reconhecida por ter um corpo docente qualificado e infraestrutura moderna, proporcionando um ambiente propício ao aprendizado. Esses mesmos padrões de qualidade são aplicados aos cursos da Escola Técnica da Estácio, assegurando uma formação de excelência para os estudantes. As aulas presenciais, com atividades teóricas e práticas, contam com o suporte de conteúdos em formatos variados, como vídeos, podcasts, estudos de casos e exercícios, que podem ser acessados por celular, notebook ou tablet.

Oportunidades no mercado de trabalho

Uma das principais vantagens do ensino técnico é sua ênfase na aplicação prática do conhecimento. Enquanto a educação tradicional aborda principalmente os aspectos teóricos de uma disciplina, o ensino técnico se concentra em fornecer aos alunos as habilidades práticas necessárias para determinadas funções, desempenhando um papel fundamental no desenvolvimento de habilidades e na preparação dos indivíduos para o mercado de trabalho.

Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), por meio da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) de 2022, trabalhadores que se formam no ensino profissional e técnico conseguem ingressar mais rapidamente no mercado de trabalho em funções com maior potencial de retorno financeiro. Em outro estudo encomendado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), o diploma de curso técnico eleva a renda média do trabalhador brasileiro em 18%.

Wescley Andrade, Reitor da Estácio Sergipe, destaca ainda a forte conexão da Instituição com o mercado de trabalho. “A Estácio possui parcerias com empresas e organizações dos mais diversos setores, proporcionando aos estudantes uma maior proximidade com o ambiente profissional. Esses convênios podem resultar em estágios e outras oportunidades de inserção no mercado de trabalho, fortalecendo a empregabilidade dos estudantes que buscam uma formação técnica. Estamos felizes por ampliarmos a nossa atuação no segmento educacional recebendo estudantes nos novos cursos técnicos de Nível Médio em nossas instalações que estão preparados para oferecer um aprendizado de excelência com as melhores práticas profissionais e professores altamente qualificados”, comemora.

Serviço:

Escola Técnica da Estácio Sergipe

Inscrições e informações por meio do link: https://estacio.br/cursos-tecnicos

Endereço: Rua Teixeira Freitas 10, Salgado Filho, Aracaju.

Cursos Técnicos ofertados em 2024:

Técnico em Administração – duração 1 ano;

Técnico em Enfermagem – duração 2 anos;

Técnico em Segurança do Trabalho – duração 1,5 ano.

Técnico em Informática – duração 1,5 ano.

Fonte e foto assessoria