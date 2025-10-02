Curta-metragem “Desculpas” denuncia a banalização da violência contra a mulher

Um simples pedido de desculpas pode parecer inofensivo. No entanto, quando utilizado para encobrir agressões, ele se transforma em um símbolo de cumplicidade com a violência. É com essa reflexão que nasce o curta-metragem “Desculpas”, criação do roteirista Eddie Azevedo e direção de Álvaro Brasil.

A obra utiliza recursos de inteligência artificial para traduzir visualmente e sonoramente aquilo que muitas mulheres enfrentam diariamente: discussões carregadas de violência, expressões que se desfiguram em hematomas diante da câmera e uma mensagem que ecoa como manifesto — “Desculpa apenas não basta”.

Mais do que um produto audiovisual, o curta é um chamado à responsabilidade coletiva. Ele denuncia a naturalização da violência contra a mulher e reforça a urgência de quebrar o ciclo de abusos que ainda persiste na sociedade.

O filme está disponível no Instagram, nos perfis @ed_azevedo e @alvarobrasil. A produção também lembra que casos de violência podem e devem ser denunciados por meio do Disque 180 – Central de Atendimento à Mulher.

“O curta ‘Desculpas’ é um alerta: a violência não pode ser silenciada e o pedido de perdão não deve ser usado como desculpa para perpetuar a agressão”, afirma o roteirista Eddie Azevedo.

CS Assessoria & Comunicação