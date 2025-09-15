Curta-metragem sergipano ‘Pescando Memórias’ será lançado no dia 7 de outubro

Será lançado no dia 7 de outubro o curta-metragem sergipano ‘Pescando Memórias’, às 18h, no Cinesercla do Shopping Prêmio em Nossa Senhora do Socorro. A classificação é Livre e a entrada é gratuita (sujeito a lotação da sala). A retirada dos ingressos pode ser até 30 minutos antes do início da sessão.

Com direção de Givanildo Santana, Isabela Bispo e Fernanda Almeida e roteiro de Isabela Bispo e Fernanda Almeida, o documentário que tem como proposta principal a celebração das memórias e preservação da história e cultura do povoado São Braz, uma comunidade tradicional de pescadores, situada em Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe, sob a persistência e conquistas de um nativo e das pessoas na comunidade.

Através do desejo de fazer com que a sua comunidade fosse olhada com dignidade e de sofrer vários bullyngs, discriminação e preconceitos por causa do seu lugar de origem, Givanildo Santana, começa a questionar o porquê desses acontecimentos se a comunidade onde nasceu e se criou tem tantas belezas naturais, grande potencial turistico, cheio de peculiaridades, história e cultura estava sendo esquecido não apenas pelo poder público, mas também pela falta de engajamento dos moradores mais antigos e desmotivação dos mais jovens, foi entrelaçando o presente com o passado que a história, o desenvolvimento e a auto estima hoje fazem parte da vida cotidiana de Givanildo e de toda comunidade.

Os personagens do curta-metragem são moradores e personalidades do lugar estimulados a preservar suas próprias histórias e memórias incentivando principalmente às crianças e os jovens do lugar a serem multiplicadores da cultura local.

A realização do documentário ‘Pescando Memórias’ é do Instituto Cultural e Esportivo de Sergipe – Piabinhas do São Braz com recursos da Lei Paulo Gustavo do Ministério da Cultura através do chamamento público da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do município de Nossa Senhora do Socorro com apoio do projeto sociocultural ‘Pescando Memórias’, da Peixe 007 produções e do edital de Pontos de Memória do Instituto Brasileiro de Museus.

Texto e foto assessoria