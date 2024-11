Curta-SE 23 abre as inscrições nesta segunda-feira, dia 11

O Festival Iberoamericano de Cinema de Sergipe (CURTA-SE) abre nesta segunda-feira, 11, as inscrições para mais uma edição. Essa etapa é aberta para a seleção dos filmes que farão parte da programação da 23ª edição do maior festival de cinema de Sergipe. Os produtores poderão inscrever as suas obras nas categorias curtas e longas brasileiros, curtas iberoamericanos e sergipanos, trailer, videoclipe, web série e vídeo de bolso.

As inscrições acontecem no site curtase.com.br e seguem abertas até o dia 30 de novembro de 2024. O resultado dos filmes selecionados será divulgado no dia 27 de dezembro. “É importante que os produtores estejam atentos ao cronograma e não percam os prazos para participar do Curta-SE 23. Essa edição promete ser especial tanto para quem faz cinema, como para os apreciadores da sétima arte”, salientou Deyse Rocha, produtora cultural do Curta-SE.

Toda a diversidade trazida pelo Festival Iberoamericano de Cinema de Sergipe será levada ao público dos dias 13 à 15 de janeiro. “A abertura oficial do evento acontece no dia 13 de janeiro em uma grande cerimônia que vai reunir produtores, o público admirador do festival e a imprensa sergipana no Teatro Tobias Barreto”, informou Deyse Rocha.

As Mostras Competitivas Curta-SE 23, com todos os filmes contemplados no processo seletivo do festival, acontecem do dia 14 de janeiro de 2025, no Cine Vitória, em Aracaju. *Dia 15 de janeiro será realizada a cerimônia de premiação do festival, com a escolha dos melhores filmes que participaram das Mostras Competitivas. Esta cerimônia também acontece no Cine Vitória e será aberta não somente aos produtores como também ao público apreciador do festival.

Por Miza Tâmara