Curta-SE 23 começa nesta segunda-feira, no Teatro Tobias Barreto

Noite de abertura do festival contará com show da banda Samba do Arnesto

Começa hoje (13), às 19h, a cerimônia de abertura da 23ª edição do maior e mais tradicional festival de cinema promovido em Sergipe, o Curta-SE. A noite de abertura do festival acontece no Teatro Tobias Barreto. Os portões terão abertura às18h30 e fecham às 19h, no início da cerimônia.

A cerimônia vai começar com uma homenagem ao saudoso Paulo Gustavo. “Na sequência teremos a abertura da Mostra Competitiva de Curtas Sergipanos com a premiação do melhor filme segundo júri popular. O vencedor vai ser contemplado com uma premiação de cinco mil reais. Fechando a noite em grande estilo teremos o show da aclamada banda sergipana Samba do Arnesto. Será uma grande festa para o cinema sergipano e além fronteiras”, destacou Deyse Rocha, produtora executiva do Festival Curta-SE.

A noite de abertura também contará com premiação para o melhor curta sergipano segundo a escolha do júri técnico. O prêmio, oferecido pela Mística, corresponde a R$ 4 mil em serviços de pós-produção para o melhor filme. As demais categorias serão premiadas com o troféu Ver ou não Ver.

Ingressos ainda à disposição do público

O festival é aberto ao público por meio do ingresso solidário. A troca de alimento pelo ingresso solidário para a abertura oficial do Curta-SE acontece até às 17h de hoje.

Cada CPF tem direito a até três ingressos mediante a troca por três quilos de alimento. A troca antecipada do quilo de alimento por ingresso acontece na entrada principal do teatro.

Mostra Competitiva e encerramento

Na terça-feira, 14, a programação do Curta-SE 23 segue para o Cine Vitória, localizado na Rua do Turista, no centro de Aracaju. Neste espaço acontece a Mostra Competitiva do festival, nos turnos da tarde e noite, nas categorias trailer, websérie, vídeo de bolso, vídeo clip e longas. A entrada é franca.

No dia 15, quarta-feira, acontece o encerramento da programação, com mais Mostra Competitiva durante o dia nas categorias curtas ibero-americanos e longa. À noite acontece a cerimônia de encerramento do festival, também com entrada franca.

“Dia 15 de janeiro será realizada a cerimônia de premiação do festival, com a escolha dos melhores filmes que participaram da Mostra Competitiva. É momento também de parabenizar e agradecer aos realizadores que inscreveram e que foram selecionados em mais uma edição do Festival Curta-SE e também ao público que sempre nos prestigia”, ressaltou Deyse Rocha.

O Curta-SE 23 é uma produção da AVBR Produções e acontece através do edital da Lei Paulo Gustavo 006/2023, Tarcísio Duarte/Audiovisual, através da Funcap/SE, Governo do Estado e Governo Federal.

Texto Miza Tâmara