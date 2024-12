Curta-SE 23 contou com mais de 590 inscrições na 23ª edição

Com o tema Curta Sergipe, o Festival Iberoamericano de Cinema de Sergipe (Curta-SE) já começou a mobilizar o cenário audiovisual sergipano com a chegada da sua 23ª edição. As inscrições para o Curta-SE 23 aconteceram de 11 à 30 de novembro, sem prorrogação, e contou com inscrições nas categorias curtas e longas brasileiros, curtas iberoamericanos e sergipanos, trailer, videoclipe, web série e vídeo de bolso.

“Este ano não prorrogamos o prazo de inscrições e mesmo assim conseguimos esse número tão expressivo de participantes. Isso prova a credibilidade que o festival tem. Agora seguimos para o processo de seleção dos melhores filmes para participar das mostras competitivas. O resultado será divulgado no próximo dia 27 de dezembro”, ressaltou a produtora executiva do Curta-SE, Deyse Rocha.

Toda a diversidade trazida pelo Curta-SE será levada ao público dos dias 13 à 15 de janeiro de 2025. “A abertura oficial do evento acontece dia 13 de janeiro no Teatro Tobias Barreto e as Mostras Competitivas do Curta-SE 23, com todos os filmes contemplados no processo seletivo do festival, acontecem do dia 14 de janeiro, no Cine Vitória, em Aracaju. “Dia 15 de janeiro será realizada a cerimônia de premiação do festival, com a escolha dos melhores filmes que participaram das Mostras Competitivas, também no Cine Vitória”, explicou Deyse.

O Curta-SE conta com a produção da AvBr Produções e é realizado através da Lei Paulo Gustavo, Edital nº 006/2023 da Funcap/SE, Governo de Sergipe e Governo Federal, por meio da Lei Complementar Federal nº 195/2022, Decreto Regulamentador nº 11.525/2023, e do Decreto Federal de Fomento à Cultura nº 11.453/2023.

Por Miza Tâmara