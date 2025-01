Curta-SE 23 divulga programação que acontece de 11 à 15/01

Festival terá cerimônia de abertura no TTB com show da banda Samba do Arnesto

Está chegando a 23ª edição do maior e mais tradicional festival de cinema promovido em Sergipe, o Curta-SE. Este ano a programação do Festival Iberoamericano de Cinema de Sergipe vai acontecer de 11 a 15 de janeiro e traz uma série de novidades. No sábado, 11, das 8 às 18h, acontece a Oficina de Animação 2D para séries e filmes com Neil Rezende, respeitado diretor, roteirista e produtor de animação 2D e 3D, com ampla experiência no audiovisual e artes cênicas. Mas as novidades na programação do Curta-SE não ficam por aqui.

Na segunda-feira, 13, acontece a grande abertura do festival, às 19h no Teatro Tobias Barreto (TTB). “A cerimônia começa com uma homenagem ao saudoso Paulo Gustavo. Na sequência teremos a abertura da Mostra Competitiva de Curtas Sergipanos com a premiação do melhor filme segundo júri popular. O vencedor vai ser contemplado com uma premiação de cinco mil reais. Fechando a noite em grande estilo teremos o show da aclamada banda sergipana Samba do Arnesto. Será uma grande festa para o cinema sergipano e além fronteiras”, destacou Deyse Rocha, produtora executiva do Festival Curta-SE.

Também haverá premiação para o melhor curta sergipano segundo a escolha do júri técnico. O prêmio, oferecido pela Mística, corresponde a R$ 4 mil em serviços de pós-produção para o melhor filme. As demais categorias serão premiadas com o troféu Ver ou não Ver.

Torcidas a postos

A premiação do melhor curta sergipano já movimenta o cenário cultural do Estado, realizadores que inscreveram suas obras já começaram a mobilizar suas torcidas para se fazerem presentes na noite de abertura do festival, prometendo lotar o Teatro Tobias Barreto.

“Toda essa mobilização dos realizadores é um prenúncio do quanto a noite de abertura do nosso festival deve ser concorrida. Lembrando que a premiação do melhor curta sergipano garantirá ao vencedor o prêmio de cinco mil, cada realizador que está concorrendo nesta categoria estará levando um grande número de torcedores, visto que a escolha do melhor filme acontece via júri popular, ou seja, o público presente ao espetáculo é quem vai estar escolhendo o melhor curta-metragem sergipano”, explicou Rosângela Rocha, diretora executiva do Curta-SE.

Ingressos

O festival é aberto ao público por meio do ingresso solidário. A troca de alimento pelo ingresso solidário para o dia da abertura oficial, vai ser no sábado, dia 11, a partir de 10h.

Cada CPF tem direito a até três ingressos mediante a troca por três quilos de alimento. A troca antecipada do quilo de alimento por ingresso acontece na lateral da entrada administrativa do teatro.

Mostra Competitiva e encerramento

Na terça-feira, 14, a programação do Curta-SE 23 segue para o Cine Vitória, localizado na Rua do Turista, no centro de Aracaju. Neste espaço acontece a Mostra Competitiva do festival, nos turnos da tarde e noite, nas categorias trailer, websérie, vídeo de bolso, vídeo clip e longas. A entrada é franca.

No dia 15, quarta-feira, acontece o encerramento da programação, com mais Mostra Competitiva durante o dia nas categorias curtas ibero-americanos e longa. À noite acontece a cerimônia de encerramento do festival, também com entrada franca.

“Dia 15 de janeiro será realizada a cerimônia de premiação do festival, com a escolha dos melhores filmes que participaram da Mostra Competitiva. É momento também de parabenizar e agradecer aos realizadores que inscreveram e que foram selecionados em mais uma edição do Festival Curta-SE e também ao público que sempre nos prestigia”, ressaltou Deyse Rocha.

O Curta-SE 23 é uma produção da AVBR Produções e acontece através do edital da Lei Paulo Gustavo 006/2023, Tarcísio Duarte/Audiovisual, através da Funcap/SE, Governo do Estado e Governo Federal.

Texto e foto AvBrProduções