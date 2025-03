Curta-SE 23 exibe filmes premiados no municipio de Itabaiana

A exibição de curtas-metragens acontece dia 2 de abril, na praça Fausto Cardoso

A 23ª edição do Festival Iberoamericano de Cinema de Sergipe (Curta-SE) chega ao agreste sergipano no próximo mês, dia 2 de abril. A sessão Premiados do Festival Curta-SE 23 acontece às 19h, na praça Fausto Cardoso, em Itabaiana (SE) e contará com a exibição de dez curtas-metragens, de forma única e gratuita, celebrando a criatividade e a sétima arte.

A produtora cultural do Festival, Deyse Rocha, explica que o Curta-SE enxerga a importância de ultrapassar fronteiras para difundir a cultura por todo estado. “Mostramos que o cinema pode ir além das salas tradicionais de exibição. Por isso, estamos levando os curtas premiados do Curta-SE 23 para serem contemplados por outros públicos. É uma imensa alegria possibilitar o acesso à população itabaianense e será ainda mais especial por levarmos o curta mais premiado desta edição do Festival para a terra natal do seu realizador”, destaca.

Entre os curtas a serem exibidos, está ‘Volta seca a favor do vento: Cantigas de Lampião’, dirigido por Marlon Delano, natural de Itabaiana, vencedor em cinco categorias: melhor curta sergipano (júri popular), melhor direção de curta sergipano (júri oficial), melhor curta sergipano (júri oficial), melhor fotografia de curta sergipano (júri oficial) e melhor roteiro de curta sergipano (Aderaldo Luciano).

O realizador audiovisual conta que o seu primeiro prêmio em cena foi no Curta-SE, ainda em 2014, por júri popular. “Na época, eu fiz o filme com a minha avó. Ela nunca tinha ido ao cinema e foi, pela primeira vez, para ver o filme com ela sendo exibida. Eu nem imaginava ganhar, tanto que quando anunciaram o meu nome pelo júri popular, eu nem me levantei da cadeira. Lembro que eu fiquei sentado, chorando, atônito. Até hoje, eu guardo com muito carinho e tenho uma foto da parede, chorando no Curta-SE, segurando o meu primeiro prêmio. Ser premiado pelo Curta-SE no júri popular, dez anos depois, é muito simbólico e me faz chorar de emoção novamente”, relatou emocionado.

O filme mostra a trajetória de Antônio dos Santos, um menino cangaceiro do Bando de Lampião e compositor de músicas como Mulher Rendeira e Acorda Maria Bonita. ‘A vida de Volta Seca’, retratada de maneira poética, conta a surpreendente história do menino que foi um dos membros do mais famoso grupo de cangaceiros do Brasil a ser preso – descrito pela mídia da época como bandido sanguinário e destemido. O sergipano, nascido no agreste, em 1918, foi incorporado ao bando de Lampião aos 11 anos de idade, quando ganhou o apelido. Foi para a prisão três vezes – na primeira delas tinha apenas 14 anos.

O público também poderá conferir os curtas: A arte que transforma, de Jr Fontes e Rafael Borges; 3 Porkinhos, de Vivian Rafaelli; São teus olhos tristes, de Antônio Rafael; Blind Birds (A snooze songs), de Werden Tavares; Imã de geladeira, com Severo D’Acelino; Muos 3 – Alive A.C. Episódio 1 – (Mais um ordinário dia), de Ravi Anyore; Cordas, de Juliana Campos; Fantasma Neon, de Leonardo Marinelli; e A sua imagem na minha caixa de correio, de Silvino Mendonça.

Curta-SE

Este ano, a edição do maior e mais tradicional festival de cinema promovido em Sergipe, o Curta-SE, foi realizada de 11 a 15 de janeiro, em Aracaju (SE), oferecendo mostras informativas e competitivas, além de oficina de Animação 2D para séries e filmes e apresentação musical. O Curta-SE 23 é uma produção da AVBR Produções e acontece através do edital da Lei Paulo Gustavo 006/2023, Tarcísio Duarte/Audiovisual, através da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap/SE), Governo do Estado de Sergipe e Governo Federal.

Assessoria de Comunicação – AVBR Produções