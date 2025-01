Curta-SE 23: Noite de premiação revela melhores filmes da mostra competitiva

Em cerimônia de encerramento nesta quarta-feira, 15, no Cine Vitória, em Aracaju, o Curta-SE 23 premiou os melhores filmes desta edição nas categorias curtas e longas brasileiros, curtas iberoamericanos e sergipanos, trailer, videoclipe, web série e vídeo de bolso.

“Essa foi uma edição especial por diversos motivos. Contamos com mais de 590 inscrições, retornamos ao Teatro Tobias Barreto em nossa cerimônia de abertura com um grande público prestigiando, após um hiato de quatro edições, e ainda fomos coroados com o anúncio da seleção do Curta-SE pelo edital do programa Petrobrás Cultural. São muitos motivos para festejar e agradecer nesta noite de premiação. No mais, queremos manifestar toda a nossa gratidão aos realizadores que participaram do Curta-SE 23 e parabenizar os vencedores”, disse Rosângela Rocha, diretora executiva do Curta-SE.

Esse ano o Curta-SE concedeu uma premiação no valor de R$ 5 mil para o melhor curta sergipano escolhido por júri popular. “A noite de encerramento também anunciou o ganhador do melhor curta sergipano segundo a escolha do júri técnico. O prêmio foi oferecido pela Mística e corresponde a quatro mil reais em serviços de pós-produção para o melhor filme. As demais categorias foram premiadas com o troféu Ver ou não Ver”, detalhou Deyse Rocha, produtora executiva do Curta-SE 23.

O Curta-SE 23 é uma produção da AVBR Produções e acontece através do edital da Lei Paulo Gustavo 006/2023, Tarcísio Duarte/Audiovisual, através da Funcap/SE, Governo do Estado e Governo Federal.

Confira a relação dos filmes premiados em cada categoria

-MELHOR VIDEOCLIPE JÚRI POPULAR:

Blind birds (a snooze song) , de Werden Tavares

-MELHOR WEBSÉRIE JÚRI OFICIAL:

Muos 3 – Alive a.c. episódio 1 – (mais um ordinário dia), de Ravi Anyore

-MELHOR VIDEO DE BOLSO JÚRI POPULAR:

Cordas – de Juliana Campos

-MELHOR TRAILER JÚRI OFICIAL:

Gondwana, a bola conecta, de Mônica Saraiva da Silva

CATEGORIA CURTA SERGIPANO:

-MELHOR DIREÇÃO – CURTA SERGIPANO – JÚRI OFICIAL

Marlon Delano – Volta seca a favor do vento. Cantigas de Lampião

-MELHOR TRILHA MUSICAL – CURTA SERGIPANO – JÚRI OFICIAL

São seus olhos tristes, de Antonio Rafael

-MELHOR ROTEIRO – CURTA SERGIPANO – JÚRI OFICIAL

Aderaldo Luciano – Volta seca a favor do vento. Cantigas de lampião

-MELHOR FOTOGRAFIA – CURTA SERGIPANO – JÚRI OFICIAL

Marlon Delano e Isaac Gabriel – Volta seca a favor do vento. Cantigas de lampião

-MELHOR ATRIZ – CURTA SERGIPANO – JÚRI OFICIAL

Moara Barão – Prelúdio

-MELHOR ATOR – CURTA SERGIPANO – JÚRI OFICIAL

Severo d’Acelino – Imã de geladeira

-MELHOR CURTA SERGIPANO JÚRI OFICIAL 3º LUGAR

3 porkinhos, de Vivian Rafaelli

-MELHOR CURTA SERGIPANO JÚRI OFICIAL 2º LUGAR

A arte que transforma, de Jr. Fontes e Rafael Borges

-MELHOR CURTA SERGIPANO JÚRI OFICIAL 1º LUGAR

Volta seca a favor do vento. Cantigas de Lampião, de Marlon Delano

-MELHOR CURTA SERGIPANO JÚRI POPULAR

Volta seca a favor do vento. Cantigas de Lampião, de Marlon Delano

CATEGORIA CURTA IBEROAMERICANO, JÚRI OFICIAL

-MELHOR CURTA IBEROAMERICANO – JÚRI OFICIAL

Fantasma neon, de Leonardo Martinelli

-MELHOR DIREÇÃO CURTA IBEROAMERICANO – JÚRI OFICIAL

Silvino Mendonça, do curta A sua imagem na minha caixa de correio

-MELHOR ATOR – CURTA IBEROAMERICANO – JÚRI OFICIAL

Sidval Batista jr , do curta Moshi Moshi

-MELHOR ATRIZ – CURTA IBEROAMERICANO – JÚRI OFICIAL

Jéssica Ellen, do curta Fantasma Neon

-MELHOR FOTOGRAFIA – CURTA IBEROAMERICANO – JÚRI OFICIAL

Ricardo Camargo, do curta a Sombra da Terra

-MELHOR TRILHA MUSICAL – CURTA IBEROAMERICANO – JÚRI OFICIAL

Guillermo Moreno, do curta Ojalá pudiera decidir la verdad

-MELHOR ROTEIRO – CURTA IBEROAMERICANO – JÚRI OFICIAL

Wayner Tristão, do curta Cheia

-MELHOR ANIMAÇÃO – CURTA IBEROAMERICANO – JÚRI OFICIAL

Mecha Meraki, de Babi Astolf

-MELHOR FICÇÃO – CURTA IBEROAMERICANO – JÚRI OFICIAL

Casulo, de Aline Flores

-MELHOR DOCUMENTÁTRIO – CURTA IBEROAMERICANO – JÚRI OFICIAL

Baile da Curva, de Bruno Autran

CATEGORIA LONGA METRAGEM

-MELHOR LONGA – JÚRI OFICIAL

La ereccíon de Toribio Bardelli, de Thiago Zanato

-MELHOR DIREÇÃO – LONGA– JÚRI OFICIAL

Roberto de Oliveira e Jom Tob Azulay – do longa Elis e Tom- Só tinha de ser com você

-MELHOR TRILHA MUSICAL – LONGA – JÚRI OFICIAL

Roberto de Oliveira e Jom Tob Azulay – Elis E Tom- Só tinha de ser com você

-MELHOR ROTEIRO – LONGA – JÚRI OFICIAL

AdriÁn Saba, de Exu e o Universo

-MELHOR FOTOGRAFIA – LONGA – JÚRI OFICIAL

Marco Antonio Ferreira, de Exu e o Universo

-MELHOR LONGA – JÚRI POPULAR

Opará , de Erna Barros e Ewerton Nunes

Texto e foto Miza Tâmara