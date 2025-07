Curta-SE 24 abre inscrições nesta segunda-feira, dia 14, para a seleção dos filmes

As inscrições para a 24ª edição do Festival Iberoamericano de Cinema de Sergipe (Curta-SE) seguem até 16 de agosto

O Ministério da Cultura apresenta, com o tema ‘Amor Fati: território do querer’, a 24ª edição do Festival Iberoamericano de Cinema de Sergipe. O Curta-SE 24 abre inscrições nesta segunda-feira, 14, para a seleção dos filmes que farão parte da programação do maior festival de cinema de Sergipe. As inscrições seguem até o dia 16 de agosto.

Os realizadores poderão inscrever seus filmes em diferentes categorias: curta ibero-americano, curta sergipano, longa-metragem, vídeo de bolso, videoclipe, trailer e websérie. As inscrições de curtas e longas iberoamericanos devem ser feitas através dos links disponíveis no site oficial do festival: https://curtase.com.br , que direcionam às plataformas Movibeta (https://www.movibeta.com/festivals/991 ) ou Festhome (https://festhome.com/festival/curta-se ).

Para as demais categorias (Curtas Sergipanos, Websérie, Videoclipe, Vídeo de Bolso e Trailer), a inscrição será feita por formulário específico, disponível em: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIc862QTIdQTRSZJEnfwdehMF_0xGIVb53wuqAKYZjSExZ9Q/viewform?pli=1, com envio de links via YouTube ou Vimeo, conforme instruções.

A seleção dos filmes será realizada por uma comissão nomeada pela direção do Festival, com divulgação dos selecionados prevista para a primeira semana de outubro de 2025. Haverá ainda uma premiação especial para os melhores curtas iberoamericano e sergipano.

Os realizadores sergipanos, especialmente, têm a opção inscrição em duas categorias: curtas sergipanos (link no formulário Google) e curtas iberoamericanos (Movibeta ou Festhome).

Toda a diversidade e pluralidade trazidas pelo Festival chegarão ao público de 3 a 9 de novembro de 2025, em Aracaju (SE). A abertura oficial está marcada para 3 de novembro, reunindo realizadores, público e imprensa em um grande evento. As mostras do Curta-SE 24 acontecerão ao longo da programação, que também contará com debates e atividades formativas voltadas para o fortalecimento do audiovisual.

Realizado pela AVBR Produções, o Curta-SE 24 tem como objetivo ampliar o acesso à produção audiovisual iberoamericana, promover o intercâmbio entre realizadores brasileiros e iberoamericanos e estimular a formação de público para o cinema brasileiro. Também busca fomentar a acessibilidade, a economia criativa, a cultura popular e a sustentabilidade nas cidades.

O festival conta com a chancela do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), apoio cultural da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e Governo do Estado de Sergipe, por meio da Política Nacional Aldir Blanc, e apoio do Cine Walmir Almeida, Ibero Fest e Fórum dos Festivais.

“Convidamos os produtores a se inscreverem no Curta-SE, um festival que faz história em Sergipe, com mais de 24 anos de fomento ao audiovisual. O Curta-SE reafirma, assim, seu compromisso em valorizar o cinema, ampliar o diálogo entre culturas e consolidar Sergipe no circuito iberoamericano do audiovisual. É fundamental que os produtores fiquem atentos ao cronograma e não percam os prazos para participar do Curta-SE 24. Essa edição promete ser ainda mais especial, tanto para quem faz cinema quanto para quem aprecia a sétima arte”, destaca Rosângela Rocha, diretora executiva

Assessoria de Comunicação – AVBR Produções