Curta-Se 24 celebra o cinema com o apoio de instituições que acreditam na cultura

O Curta-Se 24 foi selecionado pelo Programa Petrobras Cultural, na maior seleção pública de cultura já realizada pela Petrobras

De 3 a 9 de novembro de 2025, Aracaju será palco do Festival Iberoamericano de Cinema de Sergipe (Curta-Se), que chega celebrando o cinema e a cultura com o apoio de instituições que reconhecem a importância da arte como ferramenta de transformação social. Em sua 24ª edição, o festival reafirma sua relevância como um dos principais eventos audiovisuais do Nordeste, promovendo o acesso democrático à cultura e fortalecendo a produção regional.

Com mais de 20 anos de trajetória, o Curta-Se consolidou-se como o maior festival de cinema de Sergipe e um dos mais duradouros do país, tornando-se referência em formação de público, difusão do audiovisual e intercâmbio cultural. Sua permanência no cenário nacional é resultado de um trabalho contínuo de resistência e valorização da cultura, sustentado por instituições parceiras que acreditam na força da arte como instrumento de transformação social.

O Curta-Se 24 foi selecionado pelo Programa Petrobras Cultural, na maior seleção pública de cultura já realizada pela Petrobras. O resultado consolida o seu papel como plataforma de difusão, formação e intercâmbio cultural e levando o nome de Sergipe para o circuito audiovisual iberoamericano. O programa destinou R$ 250 milhões para o patrocínio de 140 projetos culturais em todo o Brasil, entre mais de 8 mil inscritos. Selecionado na categoria Festivais e Festas Populares, o Curta-Se foi reconhecido por sua missão de ampliar o acesso à produção audiovisual iberoamericana, estimular a formação de público, promover o intercâmbio entre realizadores brasileiros e estrangeiros e fomentar a acessibilidade, a economia criativa, a cultura popular e a sustentabilidade.

“O Curta-Se nasceu do desejo de ver o cinema pulsar em Sergipe e, ao longo de mais de duas décadas, tornou-se um espaço de encontro, aprendizado e resistência cultural. Estar entre os projetos selecionados no programa Petrobras Cultural é um reconhecimento da importância do que construímos coletivamente: um festival multicultural, que forma público, revela talentos e projeta o audiovisual sergipano para o mundo. Nada disso seria possível sem os parceiros que acreditam na arte como caminho para transformar realidades e democratizar o acesso à cultura”, destaca a diretora do Festival, Rosângela Rocha.

O festival também conta com apoio cultural do Cine Walmir Almeida, da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e do Governo do Estado de Sergipe, por meio da Política Nacional Aldir Blanc, além do Memorial de Sergipe Prof. Jouberto Uchôa. O evento tem ainda apoio institucional do Ibero Fest e do Fórum dos Festivais, fortalecendo sua integração ao circuito iberoamericano de cinema.

Com programação gratuita, o Curta-Se 24 reúne cinema, música e manifestações culturais em espaços de destaque como o Teatro Tobias Barreto, o Complexo Cultural Gonzagão, o Cine Walmir Almeida e o Memorial de Sergipe Prof. Jouberto Uchôa. Esta edição traz o tema “Amor Fati – território do querer”, que propõe a afirmação plena da vida e da arte, celebrando a potência criativa e a diversidade do cinema ibero-americano.

Realizado pela AVBR Produções, o festival reafirma seu papel como plataforma de difusão, formação e intercâmbio cultural, levando o nome de Sergipe para o circuito audiovisual nacional e internacional. O público pode conferir a programação completa e detalhada nos perfis oficiais do festival no Instagram: @avbrproducoes e @festivalcurtase e no site oficial www.curtase.com.br.

Curta-Se 24

O Festival conta com patrocínio da Petrobras, Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet); apoio cultural do Cine Walmir Almeida, da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e do Governo do Estado de Sergipe, por meio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), e do Memorial de Sergipe Prof. Jouberto Uchôa; além do apoio institucional do Ibero Fest, Avanca Film Festival, VIII Congresso das Coalisões pela Diversidade Cultural e do Fórum dos Festivais.

Assessoria de Comunicação – AVBR Produções