Curta-Se 24: confira a programação completa do maior festival de cinema de SE

Ministério da Cultura e Petrobras apresentam o Festival Iberoamericano de Cinema de Sergipe (Curta-Se 24), realizado pela AVBR Produções, que promete transformar Aracaju e região em uma verdadeira referência do cinema independente, da diversidade cultural e da produção audiovisual nacional e internacional. Entre os dias 3 e 9 de novembro, o público poderá participar de mostras de filmes, rodas de conversa, congresso, shows e masterclass, com entrada gratuita e programação voltada para todas as idades.
A proposta do Curta-Se 24 é reforçar o papel do audiovisual como ferramenta de transformação social e cidadania, reunindo cineastas, curadores, críticos, pesquisadores, estudantes e público em geral. O festival começa em grande estilo nesta segunda-feira, 3, no Teatro Tobias Barreto, com a exibição do longa “O Agente Secreto”, novo filme de Kléber Mendonça Filho, seguido por show de Alice Caymmi. A entrada será garantida mediante doação de 2 kg de alimentos não perecíveis, com a troca feita neste sábado, 1º, a partir das 10h, na lateral do Teatro Tobias Barreto.
No dia 4, a programação começa cedo no Cine Walmir Almeida com sessões voltadas para o público infantil com a Mostra Festivalzinho e também a Mostra Acessibilidade, promovendo a inclusão por meio do audiovisual. À tarde, o Memorial de Sergipe recebe sessões de curtas-metragens, incluindo a Mostra Competitiva Sergipana, que destaca produções locais. À noite, o destaque é o longa-metragem iberoamericano “Morte e Vida Madalena”, de Guto Parente.
Paralelamente, entre os dias 5 e 7, ocorre no Hotel Real Classic o VIII Congresso Internacional das Coalizões pela Diversidade Cultural, reunindo representantes de países como Paraguai, Nigéria, Espanha, Austrália e Brasil, para debater os desafios da diversidade cultural na era digital.
Ao longo da semana, o Curta-Se 24 apresenta uma variedade de mostras competitivas de curtas e longas iberoamericanos, trailers, webséries, videoclipes e filmes universitários. Além das sessões, o Festival promove masterclass com especialistas em pitching, curadoria cinematográfica e mercado audiovisual, com nomes como Kênia Freitas, Izabel Cruz, Marcelo Ikeda e Rafael Sampaio.
No domingo, 9 de novembro, o Festival se despede com uma celebração cultural. A cerimônia de premiação acontece às 18h30, no Cine Walmir Almeida, e é seguida de shows de Zé Ibarra e Patrícia Polayne, encerrando uma semana de intensa troca cultural.
O Festival conta com patrocínio da Petrobras, Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet); apoio cultural do Cine Walmir Almeida, da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e do Governo do Estado de Sergipe, por meio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), e do Memorial de Sergipe Prof. Jouberto Uchôa; além do apoio institucional do Ibero Fest, Avanca Film Festival, VIII Congresso das Coalisões pela Diversidade Cultural e do Fórum dos Festivais.
Confira a programação completa:
SÁBADO, DIA 1º DE NOVEMBRO
TEATRO TOBIAS BARRETO
10H ÀS 17H (OU ATÉ ESGOTAR) – RETIRADA DE INGRESSOS PARA A CERIMÔNIA DE ABERTURA. CADA INGRESSO SERÁ TROCADO POR 2KG DE ALIMENTOS NÃO-PERECÍVEL. CADA CPF DÁ DIREITO À TROCA DE 2 INGRESSOS.
SEGUNDA-FEIRA, DIA 3 DE NOVEMBRO
ONLINE – MOSTRA VÍDEO DE BOLSO (CURTASE.COM.BR)
DISPONÍVEL PARA VOTAÇÃO POPULAR ATÉ 08/11.
TEATRO TOBIAS BARRETO – SALA PETROBRAS DE CINEMA
18h30 – CERIMÔNIA DE ABERTURA – Teatro Tobias Barreto
19H – HOMENAGEM ESPECIAL – MATHEUS NACHTERGAELE
19h15 – SESSÃO ESPECIAL: O AGENTE SECRETO. Dir. Kléber Mendonça Filho
22h30 – ATRAÇÕES ARTÍSTICAS | MÚSICA – PALCO PETROBRAS
SHOW DE ABERTURA – ALICE CAYMMI
TERÇA-FEIRA, DIA 4 DE NOVEMBRO
CINE WALMIR ALMEIDA | SALA PETROBRAS DE CINEMA – Entrada Franca
9h – SESSÃO – FESTIVALZINHO (43’12”) AL – MEDIANTE AGENDAMENTO
10h – MOSTRA ACESSIBIILIDADE – NACIONAL E INFANTIL (39’46”) AL- MEDIANTE AGENDAMENTO
15h – RODA DE CONVERSA – JEAN-CLAUDE BERNARDET (ONLINE)
MEMORIAL DE SERGIPE PROF. JOUBERTO UCHÔA – Coroa do Meio – Entrada Franca – SALA PETROBRAS DE CINEMA
15H – SESSÃO ESPECIAL CURTAS 1 (49’10”) A14
16h – MOSTRA SESSÃO ESPECIAL – CURTAS 2 (67’55”) AL
18h15 – MOSTRA COMPETITIVA DE CURTAS SERGIPANOS 1 (108′ 35″) A14
20h30 – MOSTRA COMPETITIVA DE LONGA IBEROAMERICANO 1 (85″) A14
22h – ATRAÇÕES ARTÍSTICAS | MÚSICA – PALCO PETROBRAS
DESCIDÃO DOS QUILOMBOLAS
QUARTA-FEIRA, DIA 5 DE NOVEMBRO
CINE WALMIR ALMEIDA – SALA PETROBRAS DE CINEMA
10h – RODA DE CONVERSA COM OS DIRETORES DOS FILMES DA NOITE ANTERIOR
HOTEL REAL CLASSIC – Coroa do Meio
VIII CONGRESO INTERNACIONAL DAS COALIZÕES PELA DIVERSIDADE CULTURAL
10h – CREDENCIAMENTO
14h – 15h – ABERTURA DO CONGRESSO
15h15 – 17h15 – MESA 1: VINTE ANOS DA CONVENÇÃO DE 2005: FORÇAS, DESAFIOS E PAPEL FUNDAMENTAL DA SOCIEDADE CIVIL EM SUA IMPLEMENTAÇÃO
MEMORIAL DE SERGIPE PROF. JOUBERTO UCHÔA – Coroa do Meio – SALA PETROBRAS DE CINEMA
14h – MOSTRA COMPETITIVA DE TRAILER (3′ 22″) AL
14h10 – MOSTRA COMPETITIVA WEBSÉRIE (23′ 38″) AL
14h40 – MOSTRA COMPETITIVA VIDEOCLIPE (14′) AL
16h – SESSÃO ESPECIAL – CURTAS 3 | HOMENAGEM JEAN-CLAUDE BERNARDET (42′) A18
17H – ATRAÇÕES ARTÍSTICAS | TEATRO – PALCO PETROBRAS
GRUPO IMBUAÇA
18h30 – MOSTRA COMPETITIVA DE LONGA IBEROAMERICANO 2 – A18
20h – MOSTRA COMPETITIVA DE LONGA IBEROAMERICANO 3 A14
QUINTA-FEIRA, DIA 6 DE NOVEMBRO
CINE WALMIR ALMEIDA – Centro – SALA PETROBRAS DE CINEMA
11h – RODA DE CONVERSA COM OS DIRETORES DOS FILMES DA NOITE ANTERIOR
HOTEL REAL CLASSIC – Coroa do Meio
VIII CONGRESO INTERNACIONAL DAS COALIZÕES PELA DIVERSIDADE CULTURAL
10h – 12h MESA 2 – CULTURA VIVA E DIVERSIDADE CULTURAL: DIREITOS, CIDADANIA E SUSTENTABILIDADE
14h – 16h MESA 3 – A IMPLEMENTAÇÃO DA CONVENÇÃO DE 2005 NA ERA DIGITAL – POLÍTICAS PÚBLICAS E REGULAMENTAÇÃO
MEMORIAL DE SERGIPE PROF. JOUBERTO UCHÔA – Coroa do Meio – SALA PETROBRAS DE CINEMA
14h30 – SESSÃO ESPECIAL AVANCA FILM FESTIVAL – PT (57′) A12
16h– SESSÃO ESPECIAL – CURTAS 4 (54’02”) AL
17h30 – MOSTRA COMPETITIVA CURTAS IBEROAMERICANOS 1 (79’12”) A12
19h15 – MOSTRA COMPETITIVA DE LONGA IBEROAMERICANO 4 – A14
COMPLEXO CULTURAL GONZAGÃO – PALCO PETROBRAS
21h – ATRAÇÕES ARTÍSTICAS | MÚSICA
PEDRO LUA / FORRÓ TOCAIA
SEXTA-FEIRA, DIA 7 DE NOVEMBRO
CINE WALMIR ALMEIDA – SALA PETROBRAS DE CINEMA
10h – RODA DE CONVERSA COM O DIRETORES DOS FILMES DA NOITE ANTERIOR
ON LINE | mediante Inscrição
14h30 – MASTERCLASS – PITCHING PARA RODADAS DE NEGÓCIOS DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL – Rafael Sampaio – BRLab – SP
HOTEL REAL CLASSIC – Coroa do Meio
VIII CONGRESSO INTERNACIONAL DAS COALIZÕES PELA DIVERSIDADE CULTURAL
REUNIÕES FECHADAS
MEMORIAL DE SERGIPE PROF. JOUBERTO UCHÔA – Coroa do Meio – SALA PETROBRAS DE CINEMA
14h30 – SESSÃO ESPECIAL – CURTAS 5 (74’59”) A12
16h – SESSÃO ESPECIAL – CURTAS 6 (51’51”) AL
18h30 – MOSTRA COMPETITIVA CURTAS IBEROAMERICANOS 2 (83’43”) A14
20h15 – MOSTRA COMPETITIVA DE LONGA IBEROAMERICANO 5 – (90″) A14
SÁBADO, DIA 8 DE NOVEMBRO
CINE WALMIR ALMEIDA – Centro – SALA PETROBRAS DE CINEMA
10h – RODA DE CONVERSA COM OS DIRETORES DOS FILMES DA NOITE ANTERIOR
MEMORIAL DE SERGIPE PROF. JOUBERTO UCHÔA – SALA PETROBRAS DE CINEMA
14h – RODA DE CONVERSA – CURADORIA EM CINEMA E PERSPECTIVAS PARA MOSTRAS E FESTIVAIS NA ATUALIDADE
15h30 – MESA – MERCADO AUDIOVISUAL EM SERGIPE: DESAFIOS E PERSPECTIVAS
16h30 – SESSÃO ESPECIAL – CURTAS 7 | CINEMA UFS (78’44”) A12
18h30 – MOSTRA COMPETITIVA CURTAS IBEROAMERICANOS 3 (93’19”) A12
20h20 – RODA DE CONVERSA COM OS DIRETORES DOS FILMES DESTA TARDE E NOITE
22H – ATRAÇÕES ARTÍSTICAS | MÚSICA – PALCO PETROBRAS
LUCAS CAMPELO
DOMINGO, DIA 9 DE NOVEMBRO
CINEMA E TURISMO – ILHA DA SOGRA
CINE WALMIR ALMEIDA – Centro – SALA PETROBRAS DE CINEMA
18h30 – ENCERRAMENTO – CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO
20h – ATRAÇÕES ARTÍSTICAS | MÚSICA – PALCO PETROBRAS
ZÉ IBARRA / PATRÍCIA POLAYNE