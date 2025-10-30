E-mail: faxaju@faxaju.com.br
Aracaju, 30 de outubro de 2025

Aracaju, 15 de outubro de 2025

Curta-Se 24: confira a programação completa do maior festival de cinema de SE

curta-se23

Ministério da Cultura e Petrobras apresentam o Festival Iberoamericano de Cinema de Sergipe (Curta-Se 24), realizado pela AVBR Produções, que promete transformar Aracaju e região em uma verdadeira referência do cinema independente, da diversidade cultural e da produção audiovisual nacional e internacional. Entre os dias 3 e 9 de novembro, o público poderá participar de mostras de filmes, rodas de conversa, congresso, shows e masterclass, com entrada gratuita e programação voltada para todas as idades.

A proposta do Curta-Se 24 é reforçar o papel do audiovisual como ferramenta de transformação social e cidadania, reunindo cineastas, curadores, críticos, pesquisadores, estudantes e público em geral. O festival começa em grande estilo nesta segunda-feira, 3, no Teatro Tobias Barreto, com a exibição do longa “O Agente Secreto”, novo filme de Kléber Mendonça Filho, seguido por show de Alice Caymmi. A entrada será garantida mediante doação de 2 kg de alimentos não perecíveis, com a troca feita neste sábado, 1º, a partir das 10h, na lateral do Teatro Tobias Barreto.

No dia 4, a programação começa cedo no Cine Walmir Almeida com sessões voltadas para o público infantil com a Mostra Festivalzinho e também a Mostra Acessibilidade, promovendo a inclusão por meio do audiovisual. À tarde, o Memorial de Sergipe recebe sessões de curtas-metragens, incluindo a Mostra Competitiva Sergipana, que destaca produções locais. À noite, o destaque é o longa-metragem iberoamericano “Morte e Vida Madalena”, de Guto Parente.

Paralelamente, entre os dias 5 e 7, ocorre no Hotel Real Classic o VIII Congresso Internacional das Coalizões pela Diversidade Cultural, reunindo representantes de países como Paraguai, Nigéria, Espanha, Austrália e Brasil, para debater os desafios da diversidade cultural na era digital.

Ao longo da semana, o Curta-Se 24 apresenta uma variedade de mostras competitivas de curtas e longas iberoamericanos, trailers, webséries, videoclipes e filmes universitários. Além das sessões, o Festival promove masterclass com especialistas em pitching, curadoria cinematográfica e mercado audiovisual, com nomes como Kênia Freitas, Izabel Cruz, Marcelo Ikeda e Rafael Sampaio.

No domingo, 9 de novembro, o Festival se despede com uma celebração cultural. A cerimônia de premiação acontece às 18h30, no Cine Walmir Almeida, e é seguida de shows de Zé Ibarra e Patrícia Polayne, encerrando uma semana de intensa troca cultural.

O Festival conta com patrocínio da Petrobras, Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet); apoio cultural do Cine Walmir Almeida, da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e do Governo do Estado de Sergipe, por meio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), e do Memorial de Sergipe Prof. Jouberto Uchôa; além do apoio institucional do Ibero Fest, Avanca Film Festival, VIII Congresso das Coalisões pela Diversidade Cultural e do Fórum dos Festivais.

Confira a programação completa:

SÁBADO, DIA 1º DE NOVEMBRO

TEATRO TOBIAS BARRETO

10H ÀS 17H (OU ATÉ ESGOTAR) – RETIRADA DE INGRESSOS PARA A CERIMÔNIA DE ABERTURA. CADA INGRESSO SERÁ TROCADO POR 2KG DE ALIMENTOS NÃO-PERECÍVEL. CADA CPF DÁ DIREITO À TROCA DE 2 INGRESSOS.

SEGUNDA-FEIRA, DIA 3 DE NOVEMBRO

ONLINE – MOSTRA VÍDEO DE BOLSO (CURTASE.COM.BR)

DISPONÍVEL PARA VOTAÇÃO POPULAR ATÉ 08/11.

TEATRO TOBIAS BARRETO – SALA PETROBRAS DE CINEMA

18h30 – CERIMÔNIA DE ABERTURA – Teatro Tobias Barreto

19H – HOMENAGEM ESPECIAL – MATHEUS NACHTERGAELE

19h15 – SESSÃO ESPECIAL: O AGENTE SECRETO. Dir. Kléber Mendonça Filho

22h30 – ATRAÇÕES ARTÍSTICAS | MÚSICA – PALCO PETROBRAS

SHOW DE ABERTURA – ALICE CAYMMI

TERÇA-FEIRA, DIA 4 DE NOVEMBRO

CINE WALMIR ALMEIDA | SALA PETROBRAS DE CINEMA – Entrada Franca

9h – SESSÃO – FESTIVALZINHO (43’12”) AL – MEDIANTE AGENDAMENTO

10h – MOSTRA ACESSIBIILIDADE – NACIONAL E INFANTIL (39’46”) AL- MEDIANTE AGENDAMENTO

15h – RODA DE CONVERSA – JEAN-CLAUDE BERNARDET (ONLINE)

MEMORIAL DE SERGIPE PROF. JOUBERTO UCHÔA – Coroa do Meio – Entrada Franca – SALA PETROBRAS DE CINEMA

15H – SESSÃO ESPECIAL CURTAS 1 (49’10”) A14

16h – MOSTRA SESSÃO ESPECIAL – CURTAS 2 (67’55”) AL

18h15 – MOSTRA COMPETITIVA DE CURTAS SERGIPANOS 1 (108′ 35″) A14

20h30 – MOSTRA COMPETITIVA DE LONGA IBEROAMERICANO 1 (85″) A14

22h – ATRAÇÕES ARTÍSTICAS | MÚSICA – PALCO PETROBRAS
DESCIDÃO DOS QUILOMBOLAS

QUARTA-FEIRA, DIA 5 DE NOVEMBRO

CINE WALMIR ALMEIDA – SALA PETROBRAS DE CINEMA

10h – RODA DE CONVERSA COM OS DIRETORES DOS FILMES DA NOITE ANTERIOR

HOTEL REAL CLASSIC – Coroa do Meio

VIII CONGRESO INTERNACIONAL DAS COALIZÕES PELA DIVERSIDADE CULTURAL

10h – CREDENCIAMENTO

14h – 15h – ABERTURA DO CONGRESSO

15h15 – 17h15 – MESA 1: VINTE ANOS DA CONVENÇÃO DE 2005: FORÇAS, DESAFIOS E PAPEL FUNDAMENTAL DA SOCIEDADE CIVIL EM SUA IMPLEMENTAÇÃO

MEMORIAL DE SERGIPE PROF. JOUBERTO UCHÔA – Coroa do Meio – SALA PETROBRAS DE CINEMA

14h – MOSTRA COMPETITIVA DE TRAILER (3′ 22″) AL

14h10 – MOSTRA COMPETITIVA WEBSÉRIE (23′ 38″) AL

14h40 – MOSTRA COMPETITIVA VIDEOCLIPE (14′) AL

16h – SESSÃO ESPECIAL – CURTAS 3 | HOMENAGEM JEAN-CLAUDE BERNARDET (42′) A18

17H – ATRAÇÕES ARTÍSTICAS | TEATRO – PALCO PETROBRAS

GRUPO IMBUAÇA

18h30 – MOSTRA COMPETITIVA DE LONGA IBEROAMERICANO 2  – A18

20h – MOSTRA COMPETITIVA DE LONGA IBEROAMERICANO 3 A14

QUINTA-FEIRA, DIA 6 DE NOVEMBRO

CINE WALMIR ALMEIDA – Centro – SALA PETROBRAS DE CINEMA

11h – RODA DE CONVERSA COM OS DIRETORES DOS FILMES DA NOITE ANTERIOR

HOTEL REAL CLASSIC – Coroa do Meio

VIII CONGRESO INTERNACIONAL DAS COALIZÕES PELA DIVERSIDADE CULTURAL

10h – 12h MESA 2 – CULTURA VIVA E DIVERSIDADE CULTURAL: DIREITOS, CIDADANIA E SUSTENTABILIDADE

14h – 16h MESA 3 – A IMPLEMENTAÇÃO DA CONVENÇÃO DE 2005 NA ERA DIGITAL – POLÍTICAS PÚBLICAS E REGULAMENTAÇÃO

MEMORIAL DE SERGIPE PROF. JOUBERTO UCHÔA – Coroa do Meio – SALA PETROBRAS DE CINEMA

14h30 – SESSÃO ESPECIAL AVANCA FILM FESTIVAL – PT (57′) A12

16h– SESSÃO ESPECIAL – CURTAS 4 (54’02”) AL

17h30 – MOSTRA COMPETITIVA CURTAS IBEROAMERICANOS 1 (79’12”) A12

19h15 – MOSTRA COMPETITIVA DE LONGA IBEROAMERICANO 4 – A14

COMPLEXO CULTURAL GONZAGÃO –  PALCO PETROBRAS

21h – ATRAÇÕES ARTÍSTICAS | MÚSICA

PEDRO LUA / FORRÓ TOCAIA

SEXTA-FEIRA, DIA 7 DE NOVEMBRO

CINE WALMIR ALMEIDA – SALA PETROBRAS DE CINEMA

10h – RODA DE CONVERSA COM O DIRETORES DOS FILMES DA NOITE ANTERIOR

 ON LINE | mediante Inscrição

14h30 – MASTERCLASS – PITCHING PARA RODADAS DE NEGÓCIOS DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL – Rafael Sampaio – BRLab – SP

HOTEL REAL CLASSIC – Coroa do Meio

VIII CONGRESSO INTERNACIONAL DAS COALIZÕES PELA DIVERSIDADE CULTURAL

REUNIÕES FECHADAS

MEMORIAL DE SERGIPE PROF. JOUBERTO UCHÔA – Coroa do Meio – SALA PETROBRAS DE CINEMA

14h30 – SESSÃO ESPECIAL – CURTAS 5 (74’59”) A12

16h – SESSÃO ESPECIAL – CURTAS 6 (51’51”) AL

18h30 – MOSTRA COMPETITIVA CURTAS IBEROAMERICANOS 2 (83’43”) A14

20h15 – MOSTRA COMPETITIVA DE LONGA IBEROAMERICANO 5 – (90″) A14

SÁBADO, DIA 8 DE NOVEMBRO

CINE WALMIR ALMEIDA – Centro – SALA PETROBRAS DE CINEMA

10h – RODA DE CONVERSA COM OS DIRETORES DOS FILMES DA NOITE ANTERIOR

MEMORIAL DE SERGIPE PROF. JOUBERTO UCHÔA – SALA PETROBRAS DE CINEMA

14h – RODA DE CONVERSA – CURADORIA EM CINEMA E PERSPECTIVAS PARA MOSTRAS E FESTIVAIS NA ATUALIDADE

15h30 – MESA – MERCADO AUDIOVISUAL EM SERGIPE: DESAFIOS E PERSPECTIVAS

16h30 – SESSÃO ESPECIAL – CURTAS 7 | CINEMA UFS (78’44”) A12

18h30 – MOSTRA COMPETITIVA CURTAS IBEROAMERICANOS 3 (93’19”) A12

20h20 – RODA DE CONVERSA COM OS DIRETORES DOS FILMES DESTA TARDE E NOITE

22H – ATRAÇÕES ARTÍSTICAS | MÚSICA – PALCO PETROBRAS

LUCAS CAMPELO

DOMINGO, DIA 9 DE NOVEMBRO

CINEMA E TURISMO – ILHA DA SOGRA

CINE WALMIR ALMEIDA – Centro – SALA PETROBRAS DE CINEMA

18h30 – ENCERRAMENTO – CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO

20h – ATRAÇÕES ARTÍSTICAS | MÚSICA – PALCO PETROBRAS

ZÉ IBARRA / PATRÍCIA POLAYNE

Assessoria de Comunicação – AVBR Produções

