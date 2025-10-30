Curta-Se 24: Cultura popular é destaque no maior festival de cinema de Sergipe

A programação da 24ª edição do Festival Iberoamericano de Cinema de Sergipe (Curta-Se), realizado pela AVBR Produções com o patrocínio da Petrobras e Ministério da Cultura, tem em sua essência a intencionalidade ligada à valorização da cultura popular. Entre os dias 3 e 9 de novembro, período em que ocorre o evento, o grande público estreitará ligações com diversas manifestações artístico-culturais, tendo em vista a relevância do que é protagonizado pelo povo.

Entre as produções da Mostra Competitiva de Curtas Sergipanos, a intitulada ‘Donas da Cultura Popular – Madá’, do diretor Davi Cavalcante, onde a cultura popular é fomentada na celebração da vida de Mestra Madá, reconhecida por seu papel na preservação do Samba de Coco da Ilha Grande, natural de São Cristóvão, em Sergipe. O reconhecimento da Mestra Madá se deu ainda pelo Ministério da Cultura, em 2013, como liderança popular, e segue à frente de inúmeras mulheres como exemplo de força no processo de preservação das tradicionalidades culturais.

Integrantes do Grupo Imbuaça, que desde 1977 utiliza elementos da cultura popular nordestina para evidenciar em espaços abertos e fechados espetáculos, como ‘Teatro chamado cordel’ (1978), também marcarão presença no Curta-Se 24 na quarta-feira, 5, às 17h, em frente ao Memorial de Sergipe, na Orla da Atalaia, entre exibições de mostras cinematográficas. A programação conta ainda com a apresentação musical do ‘Descidão dos Quilombolas’, um bloco afrocultural que traz em seu repertório o samba-reggae, uma banda percussiva e um corpo coreográfico prontos a representar artisticamente as comunidades quilombolas brasileiras, que acontece na terça-feira, 4, às 22h.

Curta-Se 24

O Festival conta com patrocínio da Petrobras, Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet); apoio cultural do Cine Walmir Almeida, da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e do Governo do Estado de Sergipe, por meio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), e do Memorial de Sergipe Prof. Jouberto Uchôa; além do apoio institucional do Ibero Fest, Avanca Film Festival, VIII Congresso das Coalisões pela Diversidade Cultural e do Fórum dos Festivais.

Assessoria de Comunicação – AVBR Produções