Curta-SE 24 é o único projeto de Sergipe selecionado em edital nacional da Petrobras

O Festival Iberoamericano de Cinema de Sergipe (Curta-SE 24) foi o único projeto sergipano selecionado no programa Petrobras Cultural, considerada a maior seleção pública de patrocínio já realizada pela Petrobras, por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura.

Realizada pela AVBR Produções, a 24ª edição do Curta-SE acontece de 3 a 9 de novembro de 2025, em Aracaju (SE), e foi selecionada na categoria Festivais e Festas Populares, com a missão de ampliar o acesso à produção audiovisual iberoamericana, promover o intercâmbio entre realizadores brasileiros e estrangeiros e estimular a formação de público para o cinema brasileiro. O festival também fomenta a acessibilidade, a economia criativa, a cultura popular e a sustentabilidade.

O programa destinou R$ 250 milhões para o patrocínio de 140 projetos culturais em todo o Brasil, entre 8.044 inscritos, contemplando iniciativas nas áreas de Ícones da Cultura Brasileira, Cinema e Cultura Digital, Produção e Circulação, e Festivais e Festas Populares. Lançada em fevereiro de 2024, a Seleção Petrobras Cultural tem como foco a diversidade, a regionalização e o fortalecimento da economia criativa.

A abertura oficial do Festival acontece no dia 3, reunindo realizadores, público e imprensa em um grande evento. Além das mostras competitivas, o Curta-SE 24 contará com uma programação especial, que será divulgada em breve, reunindo mostras temáticas, apresentações artísticas e folclóricas, mesas-redondas, rodas de conversa, debates e lançamentos de livros, reforçando o caráter plural e formativo do festival.

O Curta-SE reafirma sua relevância no cenário audiovisual nacional e celebra a continuidade do patrocínio da Petrobras, que já apoiou o festival em 13 de suas 23 edições anteriores. O apoio da companhia é considerado imprescindível para a realização do evento, que promove a exibição e a valorização da produção audiovisual ibero-americana.

“Poder representar Sergipe em uma seleção tão grandiosa quanto a Petrobras Cultural muito nos honra. O cinema nacional vive um excelente momento, e o Curta-SE, como um importante difusor do audiovisual sergipano, fará uma edição brilhante, à altura do nosso público e da nossa história”, destacou a produtora executiva do festival, Deyse Rocha.

Para a diretora do festival, Rosângela Rocha, receber o patrocínio da maior empresa incentivadora de cultura do país é de extrema importância. Saber que o Curta-SE consegue ter o mérito de ser selecionado pelo Petrobras Cultural entre milhares de festivais nos fortalece para continuar contribuindo com a difusão do audiovisual”, garante.

Após criteriosa avaliação da comissão de seleção, foram escolhidas 48 produções que irão integrar as mostras competitivas do Curta-SE 24: 20 curtas ibero-americanos, 8 curtas sergipanos, 5 longas-metragens, 4 trailers, 5 vídeos de bolso, 4 videoclipes e 3 webséries. Além das premiações tradicionais e troféus para os vencedores de cada categoria, o festival também oferecerá uma premiação especial para o melhor curta ibero-americano e o melhor curta sergipano, escolhidos pelo júri popular.

Com o patrocínio da Petrobras, o Curta-SE segue fortalecendo seu papel como plataforma de difusão, formação e intercâmbio cultural, levando o nome de Sergipe para o circuito audiovisual ibero-americano e consolidando-se como um dos principais festivais de cinema do Nordeste.

O Festival conta com patrocínio da Petrobras, Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet); apoio cultural do Cine Walmir Almeida, da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e do Governo do Estado de Sergipe, por meio da Política Nacional Aldir Blanc, e do Memorial de Sergipe Prof. Jouberto Uchôa; além de apoio institucional do Ibero Fest e Fórum dos Festivais.

