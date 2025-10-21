Curta-Se 24 oferece programação gratuita de cinema, música e cultura em Aracaju

O festival reafirma seu compromisso em democratizar o acesso à cultura, oferecendo experiências artísticas de qualidade a todos

De 3 a 9 de novembro, Aracaju será palco da 24ª edição do Festival Iberoamericano de Cinema de Sergipe (Curta-Se), que chega com uma programação gratuita e diversa, reunindo cinema, música e manifestações culturais em espaços de destaque da capital, como o Teatro Tobias Barreto, Cine Walmir Almeida, Memorial de Sergipe Prof. Jouberto Uchôa e o Complexo Cultural Gonzagão. O festival reafirma seu compromisso em democratizar o acesso à cultura, oferecendo experiências artísticas de qualidade a todos os públicos.

O Curta-Se 24 foi selecionado pelo Programa Petrobras Cultural, na maior seleção pública de cultura já realizada pela Petrobras. O resultado consolida o seu papel como plataforma de difusão, formação e intercâmbio cultural e levando o nome de Sergipe para o circuito audiovisual iberoamericano.

Nesta edição, que traz o tema ‘Amor Fati – território do querer’, propondo a afirmação plena da vida e da arte, o público poderá contemplar 48 produções para as mostras competitivas, entre 20 curtas ibero-americanos, 8 curtas sergipanos, 5 longas-metragens, 4 trailers, 5 vídeos de bolso, 4 videoclipes e 3 webséries. O grande destaque será a aguardada noite de abertura com a pré-estreia nacional do filme “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, estrelado por Wagner Moura, escolhido para representar o Brasil na corrida pelo Oscar 2026, e o grande show de Alice Caymmi, com acesso solidário mediante a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis.

A programação completa também inclui atrações nacionais, locais e folclóricas, com apresentações de Alice Caymmi, banda Tocaia, Zé Ibarra, Lucas Campelo, Patrícia Polayne, Descidão dos Quilombolas, Grupo Teatral Imbuaça, entre outros. Ao proporcionar acesso gratuito a filmes, shows e atividades culturais, o festival fortalece as diversas artes, integrando a cultura popular sergipana e nacional, incentivando a formação de novos públicos e contribuindo para a circulação de obras independentes e inovadoras.

Em breve, o público pode conferir a programação completa e detalhada nos perfis oficiais do festival no Instagram: @avbrproducoes e @festivalcurtase e no site oficial www.curtase.com.br.

Curta-Se 24

O Festival conta com patrocínio da Petrobras, Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet); apoio cultural do Cine Walmir Almeida, da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e do Governo do Estado de Sergipe, por meio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), e do Memorial de Sergipe Prof. Jouberto Uchôa; além do apoio institucional do Ibero Fest, Avanca Film Festival, VIII Congresso das Coalisões pela Diversidade Cultural e do Fórum dos Festivais.

Assessoria de Comunicação – AVBR Produções