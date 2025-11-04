Curta-Se 24: Programação reúne cinema, conhecimento e teatro na quarta

Exibições de filmes e apresentações cênicas contemplarão público no Cine Walmir Almeida e no Memorial de Sergipe

Realizado pela AVBR Produções e com patrocínio da Petrobras e Ministério da Cultura, a 24ª edição do Festival Iberoamericano de Cinema de Sergipe (Curta-Se), que ocorre entre os dias 3 e 9 de novembro, com o tema “Amor Fati, território do querer”, se configura como celeiro cultural que engloba a exibição de filmes e apresentação teatral do Grupo Imbuaça, como parte expressiva da programação desta quarta-feira, 5.

A partir das 10h, no Cine Walmir Almeida, localizado no Centro de Aracaju, uma roda de conversa contará com a contribuição dos diretores dos filmes exibidos na noite anterior. Já no Memorial de Sergipe Professor Jouberto Uchôa, na Orla da Atalaia, mostras competitivas que abrangem trailer, websérie e videoclipe serão exibidas a partir das 14h, com destaque para uma sessão especial de curtas-metragens iniciada às 16h, em homenagem a Jean-Claude Bernardet, um dos mais importantes críticos, teóricos e realizadores do cinema brasileiro.

Também nesta data, Aracaju sedia o início do VIII Congresso Internacional das Coalizões pela Diversidade Cultural, que acontece de 5 a 7 de novembro de 2025, no Hotel Real Classic, na Coroa do Meio. O encontro reúne representantes de dezenas de países, especialistas, gestores culturais e artistas, e integra oficialmente a programação do Curta-Se 24. Organizado pela Federação Internacional das Coalizões pela Diversidade Cultural (FICDC) e pela Coalizão Brasileira pela Diversidade Cultural (CBDC), com apoio do Governo de Sergipe, da Unesco e do Festival Curta-Se, o evento celebra os 20 anos da Convenção da Unesco sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais. A abertura oficial acontece no Dia Nacional da Cultura e da Língua Portuguesa, e marca o início de uma série de debates que abordarão temas como diversidade linguística, cultura digital, sustentabilidade e políticas públicas para o setor.

Como parte das atrações artísticas teatrais do Festival, que é pluricultural, também acontecerá no Memorial de Sergipe, a partir das 17h, a apresentação pública do Grupo Imbuaça, que ocorrerá a céu aberto, em frente ao espaço, reunindo um grande público admirador da arte cênica sergipana. Em seguida, uma mostra competitiva de longa iberoamericano dá início às 18h30, com exibição de “Um minuto é uma eternidade para quem está sofrendo”, dos diretores Fábio Rogério e Wesley Pereira de Castro, e às 20h, com o filme “Vinchuca”, do diretor Luis Zorraquin.

O público pode conferir a programação completa e detalhada nos perfis oficiais do festival no Instagram @avbrproducoes e @festivalcurtase, e no site www.curtase.com.br.

Curta-Se 24

A 24ª edição acontece de 3 a 9 de novembro de 2025, em Aracaju, com mostras competitivas de curtas e longas, vídeos de bolso, trailers, videoclipes e webséries, além de uma programação especial com apresentações artísticas, debates, mesas-redondas e rodas de conversa, reforçando a pluralidade e o caráter formativo do festival.

O Festival conta com patrocínio da Petrobras, Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet); apoio cultural do Cine Walmir Almeida, da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e do Governo do Estado de Sergipe, por meio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), e do Memorial de Sergipe Prof. Jouberto Uchôa; além do apoio institucional do Ibero Fest, Avanca Film Festival, VIII Congresso das Coalizões pela Diversidade Cultural e do Fórum dos Festivais.

Texto e foto AvBrProduções