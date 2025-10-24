Curta-Se 24 promove roda de conversa sobre a obra de Jean-Claude Bernardet

A 24ª edição do Festival Iberoamericano de Cinema de Sergipe (Curta-Se) dedica um espaço especial de sua programação para celebrar a trajetória e o pensamento de Jean-Claude Bernardet, um dos mais importantes críticos, teóricos e realizadores do cinema brasileiro.

A atividade intitulada “Jean-Claude Bernardet: o olhar crítico e o cinema como experiência” será realizada de forma online na terça-feira, 4, às 15h, reunindo pesquisadores, professores e cineastas em uma roda de conversa, mediante inscrições disponibilizadas no site do Festival.

A atividade tem vagas limitadas e reafirma o compromisso do Curta-Se, que foi selecionado pelo Programa Petrobras Cultural, na maior seleção pública de cultura já realizada pela Petrobras. Com isso, o maior festival de cinema de Sergipe possibilita um espaço para a reflexão e o diálogo sobre o audiovisual contemporâneo, revisitando a obra e o legado intelectual de Bernardet, cuja contribuição foi decisiva para a consolidação dos estudos de cinema no Brasil e para o fortalecimento de uma crítica comprometida com o pensamento político e estético das imagens.

Participam do encontro professores de cinema da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), além de realizadores com quem Jean-Claude Bernardet colaborou como ator, roteirista e codiretor em curtas e longas-metragens, discutindo sua influência na formação de novas gerações de cineastas e pesquisadores. A mediação será conduzida pelo professor Mauro Luciano de Araújo, coordenador do curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Federal de Sergipe (UFS), e contará com a participação de Mateus Araújo Silva, professor e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Meios e Processos Audiovisuais da Universidade de São Paulo (USP); Fábio Rogério, realizador; Tata Amaral, roteirista e realizadora; e Marcelo Ikeda, realizador, crítico e professor do curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Para Rosângela Rocha, diretora do Festival realizado pela AVBR Produções, o encontro reforça o papel do Curta-Se como um espaço de formação e pensamento. “O Curta-Se sempre buscou unir exibição e reflexão. Trazer Jean-Claude Bernardet para o centro dessa discussão é também homenagear a inteligência crítica que moldou o cinema brasileiro e inspirou tantos realizadores”, destaca.

Em breve, o público pode conferir a programação completa e detalhada nos perfis oficiais do festival no Instagram: @avbrproducoes e @festivalcurtase e no site oficial www.curtase.com.br.

Curta-Se 24

O Festival conta com patrocínio da Petrobras, Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet); apoio cultural do Cine Walmir Almeida, da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e do Governo do Estado de Sergipe, por meio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), e do Memorial de Sergipe Prof. Jouberto Uchôa; além do apoio institucional do Ibero Fest, Avanca Film Festival, VIII Congresso das Coalisões pela Diversidade Cultural e do Fórum dos Festivais.

