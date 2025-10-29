Curta-Se 24 recebe apoio do Governo de Sergipe através da Política Nacional Aldir Blanc

O Festival Iberoamericano de Cinema de Sergipe (Curta-Se), executado pela AVBR Produções, já é reconhecido por fomentar a produção artística no Brasil, dando visibilidade a produções de todo país, especialmente de Sergipe. A 24ª edição do Curta-Se, que acontece de 3 a 9 de novembro de 2025, em Aracaju (SE), com patrocínio da Petrobras e Ministério da Cultura, também recebe o apoio cultural da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e do Governo do Estado de Sergipe, por meio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB). O investimento reconhece a relevância do evento para o fortalecimento do audiovisual sergipano e para a promoção da diversidade cultural no estado.

A PNAB é uma iniciativa do Ministério da Cultura, em parceria com governos estaduais e municipais. Ela tem como objetivo descentralizar o acesso aos recursos públicos e fortalecer os setores culturais de todo o país, com investimentos em projetos de formação, criação, difusão e memória. Em Sergipe, a PNAB é executada pela Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), vinculada à Secretaria de Estado da Cultura e do Turismo (Sectur), que atua na seleção e acompanhamento dos projetos contemplados.

Para a diretora do Festival, Rosângela Rocha, o apoio da PNAB é essencial para garantir a continuidade de um projeto que há mais de duas décadas impulsiona o audiovisual sergipano e promove o diálogo entre realizadores, pesquisadores e o público.

“O Curta-Se é uma janela para o cinema produzido em Sergipe e um espaço de formação para novas gerações de artistas e técnicos. O apoio da Política Nacional Aldir Blanc é fundamental para manter viva essa trajetória e ampliar o alcance das ações culturais no estado”, afirma Rosângela.

O Curta-Se 24 traz o tema “Amor Fati – território do querer”, e reafirma sua vocação como espaço de difusão, formação e intercâmbio cultural. Com uma programação plural e gratuita, o festival exibe curtas e longas-metragens nacionais e ibero-americanos, além de mostras competitivas, oficinas, mesas de debate e apresentações artísticas e musicais.

Além do apoio do Governo de Sergipe e da PNAB, o Curta-Se 24 conta com patrocínio da Petrobras, através do Programa Petrobras Cultural, na maior seleção pública de cultura já realizada pela mesma, na categoria Festivais e Festas Populares, e do Governo Federal.

Curta-Se 24

A 24ª edição acontece de 3 a 9 de novembro de 2025, em Aracaju, com mostras competitivas de curtas e longas, vídeos de bolso, trailers, videoclipes e webséries, além de uma programação especial com apresentações artísticas, debates, mesas-redondas e rodas de conversa, reforçando a pluralidade e o caráter formativo do festival.

O Festival conta com patrocínio da Petrobras, Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet); apoio cultural do Cine Walmir Almeida, da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e do Governo do Estado de Sergipe, por meio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), e do Memorial de Sergipe Prof. Jouberto Uchôa; além do apoio institucional do Ibero Fest, Avanca Film Festival, VIII Congresso das Coalizões pela Diversidade Cultural e do Fórum dos Festivais.

Assessoria de Comunicação – AVBR Produções