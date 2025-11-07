Curta-Se 24 sedia o VIII Congresso das Coalizões pela Diversidade Cultural em Aracaju

Encerrando o segundo dia de debates do VIII Congresso Internacional das Coalizões pela Diversidade Cultural, Aracaju consolidou-se, nesta quinta-feira, 6, como um dos principais centros globais de discussão sobre políticas públicas e diversidade das expressões culturais. Realizado no Hotel Real Classic, localizado na Coroa do Meio, o evento integra a programação da 24ª edição do Festival Iberoamericano de Cinema de Sergipe (Curta-Se), realizado pela AVBR Produções, com patrocínio da Petrobras e do Ministério da Cultura.

A programação desta quinta-feira, 6, foi marcada por discussões sobre direitos culturais, cidadania, sustentabilidade e os impactos da era digital, abordando o tema: “A implementação da Convenção de 2005 na era digital – políticas públicas e regulamentação”. O painel reuniu especialistas e gestores culturais do Brasil e do exterior para refletir sobre como a inteligência artificial vem transformando a criação artística e os modos de circulação da cultura no mundo.

A diretora e idealizadora do Curta-Se, Rosangela Rocha, que também participou de todo debate que aconteceu durante o Congresso, disse que é uma grande alegria ver o Festival se tornar palco de um diálogo tão profundo e necessário sobre o futuro da cultura no mundo. “O Curta-Se nasceu, há mais de duas décadas, com o propósito de valorizar a diversidade das expressões culturais e abrir espaço para novas vozes, olhares e linguagens. Ao sediar este Congresso Internacional, reafirmamos esse compromisso: o de conectar pessoas, ideias e territórios por meio da arte”, afirmou Rosângela.

Entre os participantes, o secretário de Direitos Autorais e Intelectuais do Ministério da Cultura, Marcos Alves de Souza, ressaltou os dilemas contemporâneos trazidos pela IA. “A produção cultural e artística é protegida por direitos autorais. Quando isso deixa de existir, além de uma remuneração justa, os conteúdos gerados por IA vão concorrer com aqueles conteúdos que são gerados por pessoas de carne e osso. É uma situação extremamente injusta e absurda essa falta de regulamentação da inteligência artificial. Esse debate tem tudo a ver com a produção cultural e artística, porque se não precisa pagar nada para IA do jeito que está, porque as pessoas vão escolher pagar por direitos autorais? Esse futuro está em jogo”, disse Marcos.

Logo pela manhã, houve uma mesa intitulada “Cultura Viva e Diversidade Cultural: direitos, cidadania e sustentabilidade”, a qual trouxe experiências de políticas públicas voltadas ao fortalecimento de redes comunitárias e coletivos culturais, reafirmando o papel da cultura como vetor de desenvolvimento humano e social.

A presidente da Coalizão Brasileira pela Diversidade Cultural, Solange Moraes, que esteve presente em toda programação, disse que o principal objetivo é fazer com que as Coalizões voltem a participar ativamente das discussões entre governo e sociedade, e foi isso que o Curta-Se possibilitou. “Só trouxemos o evento para Aracaju por causa do Curta-Se. Eu acompanho esse festival desde quando ele nasceu e hoje ele está grandioso, sempre levando Sergipe para o mundo, também dialogando com o cinema brasileiro. Aqui, discutimos novos formados de política para o Brasil. Esse festival é fundamental”, declarou Solange.

O Congresso, que reúne representantes de dezenas de países, é promovido pela Federação Internacional das Coalizões pela Diversidade Cultural (FICDC) e pela Coalizão Brasileira pela Diversidade Cultural (CBDC), com apoio do Governo de Sergipe, da Unesco, e do próprio Festival Curta-Se, que conta com patrocínio da Petrobras e do Governo Federal, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet).

As atividades seguem nesta sexta-feira, 7, com reuniões fechadas entre representantes das coalizões para deliberações internas e definição de estratégias conjuntas de atuação internacional. O Congresso reafirma o protagonismo do Brasil na defesa da diversidade cultural e das políticas públicas para o setor, celebrando também os 20 anos da Convenção da Unesco sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, adotada em 2005.

Curta-Se 24

A 24ª edição acontece de 3 a 9 de novembro de 2025, em Aracaju, com mostras competitivas de curtas e longas, vídeos de bolso, trailers, videoclipes e webséries, além de uma programação especial com apresentações artísticas, debates, mesas-redondas e rodas de conversa, reforçando a pluralidade e o caráter formativo do festival.

O Festival conta com patrocínio da Petrobras, Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet); apoio cultural do Cine Walmir Almeida, da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e do Governo do Estado de Sergipe, por meio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), e do Memorial de Sergipe Prof. Jouberto Uchôa; além do apoio institucional do Ibero Fest, Avanca Film Festival, VIII Congresso das Coalizões pela Diversidade Cultural e do Fórum dos Festivais.

Assessoria de Comunicação – AVBR Produções