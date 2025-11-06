Curta-Se une mostras competitivas e especiais a espetáculo teatral do grupo Imbuaça

Programação diversa com cinema, conhecimento e teatro aconteceu no Cine Walmir Almeida e no Memorial de Sergipe

Aracaju respirou arte e diversidade cultural nesta quarta-feira, 5, com mais um dia intenso da 24ª edição do Festival Iberoamericano de Cinema de Sergipe (Curta-Se). Realizado pela AVBR Produções, com patrocínio da Petrobras e do Ministério da Cultura, o evento, que segue até o dia 9, celebra o tema “Amor Fati, território do querer”, unindo cinema, teatro e debate em uma programação vibrante e plural.

Para Rosângela Rocha, diretora e idealizadora do Curta-Se, o dia sintetizou a essência do festival: a convivência entre múltiplas linguagens e culturas. “O Curta-Se sempre buscou ser um espaço de encontro, de escuta e de afeto entre artistas e público. Hoje, vimos isso acontecer em cada atividade, seja no diálogo entre cineastas, logo pela manhã, na força do teatro do Imbuaça ou na celebração da diversidade cultural trazida pelo congresso. É um lembrete de que a arte é, antes de tudo, uma forma de querer e de resistir”, afirmou Rosângela.

As atividades começaram logo pela manhã, às 10h, no Cine Walmir Almeida, no Centro de Aracaju, com uma animada roda de conversa sobre os filmes exibidos na noite anterior. O encontro proporcionou ao público uma rara oportunidade de trocar ideias e mergulhar nos bastidores das produções exibidas.

O diretor do filme “Morte e Vida Madalena”, Guto Parente, participou da roda de conversa e falou sobre como ele enxerga a exibição do seu filme no Curta-Se, e como o festival facilita e democratiza o acesso de todo tipo de público às produções. “O festival tem uma proposta muito interessante, estou achando ótimo. O circuito de festivais têm um papel muito importante de fazer chegar às pessoas, filmes brasileiros que muitas vezes encontram dificuldade no circuito comercial de distribuição. O Curta-Se faz parte de uma cadeia que é super importante no audiovisual”, disse Guto.

Durante a tarde, o Memorial de Sergipe Professor Jouberto Uchôa, na Orla da Atalaia, se transformou em ponto de encontro para cinéfilos e realizadores. A partir das 14h, o público conferiu as mostras competitivas das categorias trailer, websérie e videoclipe, seguidas, às 16h, por uma sessão especial de curtas-metragens em homenagem ao crítico e teórico Jean-Claude Bernardet, referência incontornável do cinema brasileiro.

Paralelamente, Aracaju também sediou o início do VIII Congresso Internacional das Coalizões pela Diversidade Cultural, evento que segue até o dia 7 de novembro no Hotel Real Classic, na Coroa do Meio. A abertura oficial, no Dia Nacional da Cultura e da Língua Portuguesa, contou com representantes de dezenas de países, gestores culturais e artistas, celebrando os 20 anos da Convenção da Unesco sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais. O congresso integra oficialmente a programação do Curta-Se 24 e amplia o diálogo sobre diversidade linguística, cultura digital, sustentabilidade e políticas públicas para o setor cultural.

A palestrante do Congresso, Alexandra Diaz, disse que faz parte desse movimento pela diversidade cultural desde 2005 e organiza uma associação que se chama “Criar e libertar”, na Argentina. “Esse movimento aqui em Aracaju é muito importante, essa é a primeira vez, desde 2009, que voltamos e trouxemos todo mundo aqui. Esse é um investimento muito forte. Essa é a única convenção que permite a participação da sociedade civil. Muito importante que cada arte, sobretudo a criação artística, trabalhe. Lutamos por isso. Somos o que estamos criando, e isso não vai mudar”, disse.

No final da tarde, o clima foi de celebração popular com o Grupo Imbuaça, que apresentou um espetáculo teatral a céu aberto, em frente ao Memorial de Sergipe. A performance emocionou o público, que lotou o espaço e reafirmou a força do teatro sergipano como expressão da identidade local.

Encerrando o dia, as exibições cinematográficas voltaram a ocupar o Memorial com as mostras competitivas de longa iberoamericano, trazendo os filmes “Um minuto é uma eternidade para quem está sofrendo”, de Fábio Rogério e Wesley Pereira de Castro, às 18h30, e “Vinchuca”, dirigido por Luis Zorraquin, às 20h.

A 24ª edição acontece de 3 a 9 de novembro de 2025, em Aracaju, com mostras competitivas de curtas e longas, vídeos de bolso, trailers, videoclipes e webséries, além de uma programação especial com apresentações artísticas, debates, mesas-redondas e rodas de conversa, reforçando a pluralidade e o caráter formativo do festival.

O Festival conta com patrocínio da Petrobras, Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet); apoio cultural do Cine Walmir Almeida, da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e do Governo do Estado de Sergipe, por meio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), e do Memorial de Sergipe Prof. Jouberto Uchôa; além do apoio institucional do Ibero Fest, Avanca Film Festival, VIII Congresso das Coalizões pela Diversidade Cultural e do Fórum dos Festivais.

