Curta-SE abre Oficina de Animação 2D para séries e filmes

Curso será ministrado pelo premiado diretor de séries de animação, Neil Rezende

O Curta-SE está com uma super oportunidade de aprendizado para os realizadores de cinema. Dia 11 de janeiro acontece a Oficina de Animação 2D para séries e filmes. O curso é gratuito e conta com 20 vagas. As inscrições acontecem até a próxima terça-feira, 7. O resultado será disponibilizado na quinta-feira, 9. Todo o conteúdo das 8h/aula será transmitido virtualmente, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

A oficina será ministrada pelo professor Neil Rezende. “Neil é diretor, roteirista, ator e produtor de animação 2D e 3D, com ampla experiência no audiovisual e nas artes cênicas. Dirigiu e produziu quatro séries de animação para TV, além de criar e roteirizar diversos curtas premiados. Aprender com este grande mestre é um presente que o Curta-SE está oferecendo para aqueles que desejam adquirir conhecimento ou simplesmente aprimorar técnicas”, destacou Deyse Rocha, produtora executiva do Curta-SE.

Ainda no currículo do ministrante do curso está a série de animação “Astrobaldo”, que conta com 13 episódios, cada um deles de 13 minutos, exibida em rede nacional pela TV Cultura e TV Brasil, e disponível em plataformas como Amazon Prime, Box Kids e Zoomoo. Atualmente, Neil Rezende é criador e diretor da série “Alba e os Fantasmas”, em fase de distribuição.

Neil Rezende atua também como professor universitário na Universidade Federal do Ceará, ministrando disciplinas de Animação 2D, Modelagem e animação 3D, no curso de Sistemas e mídias digitais. Para a Oficina de Animação 2D para séries e filmes, Neil trará em seu conteúdo programático noções de Animação e Mercado Audiovisual; Ferramentas de Animação 2D; Animação quadro a quadro; Animação Cut Out; Princípios da animação; Além de exercícios, animação e finalização.

Como participar

Para participar do curso os interessados devem fazer sua inscrição através de link disponível na Bio do perfil @avbrproducoes e estar atento a algumas especificações com relação ao computador pessoal onde o aluno vai realizar o curso.

O aluno vai precisa dispor de um computador que possua sistema OS, Windows 8.1, 64-bit (mínimo), o recomendado seria o Windows 10 ou Windows 11. A CPU, 4 cores with SSE 4.2 support (mínimo), o recomendado que seja o de 8 cores. Memória RAM de 8 GB (mínimo), o recomendado são 32 GB. A GPU 2. GB VRAM With Open GL 4.3 (see below) – mínino, o recomendado é 8GB VRAM.

Por Miza Tâmara