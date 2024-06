Cuscuz com Leite, Dorgival e Taty Girl são atrações do Arraiá do Povo hoje

Shows acontecem simultaneamente na Vila do Forró, com apresentações musicais no Coreto da Eneva e no Barracão da Sergipe

Na 26ª noite do Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia, o público vai poder dançar muito ao som da banda sergipana Cuscuz com Leite, que abre as atrações do Palco Rogério, nesta quarta-feira, 26, às 19h. Em seguida, às 21h, o potiguar Dorgival Dantas leva clássicos do forró para os apaixonados pelo ritmo, com sucessos como ‘Destá’ e ‘Eu não Vou mais Chorar’.

Para fechar os shows, a cantora cearense Taty Girl reúne, às 23h, hits dançantes do forró eletrônico para não deixar ninguém parado. Os shows acontecem simultaneamente na Vila do Forró, com apresentações musicais no Coreto da Eneva, que recebe Bobinhos do Forró, a partir das 17h30, e no Barracão da Sergipe, a partir das 18h, com o Corpo Musical da Polícia Militar de Sergipe.

Ainda no Barracão, se apresentam Karla Isabella, às 19h; Grupo as Lavadeira, do município de Lagarto, às 20h30; Guido e Banda Mesa de Forró, às 21h30; e Zeca Agricultor, às 23h.

País do forró

Durante 60 dias, o clima junino tomará conta do estado, fortalecendo o turismo, a cultura popular e aquecendo a economia em vários setores envolvidos na realização dos eventos. A programação do Arraiá do Povo e Vila do Forró é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), Secretaria Especial da Comunicação (Secom), Secretaria de Estado do Turismo (Setur) e Banese, com apoio da Energisa, Netiz e Shopping Jardins, e patrocínio da Eneva, Pisolar, Deso, Maratá, GBarbosa e Serviço Social do Comércio (Sesc).

Arraiá do Povo – Quarta-feira (26 de junho)

Palco Rogério

19h – Cuscuz com Leite

21h – Dorgival

23h – Taty Girl

Vila do Forró

Coreto da Eneva

17h30 – Bobinhos do Forró

Barracão da Sergipe

18h- Corpo Musical da Polícia Militar de Sergipe

19h – Karla Isabella

20h30 – Grupo as Lavadeiras (Lagarto)

21h30 – Guido e Banda Mesa de Forró

23h – Zeca Agricultor

Foto: Igor Matias