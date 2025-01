Custo da cesta básica em Aracaju aumentou 7,12% em 2024, diz FIES

Análise realizada pelo Observatório da Indústria do Sistema FIES, com base nos dados da Pesquisa Nacional da Cesta Básica, realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), revelou que, em dezembro de 2024, o valor médio da cesta básica na capital sergipana ficou em R$ 554,08, o menor custo dentre as capitais pesquisadas.

Em termos relativos, na comparação com o mês imediatamente anterior, novembro último, verificou-se aumento de 3,90% no custo do conjunto de alimentos essenciais.

Custo médio das cestas nas outras capitais em dezembro/2024

Em termos absolutos, a capital com a cesta mais cara, no mês analisado, foi São Paulo (R$ 841,29), seguida por Florianópolis (R$ 809,46) e Porto Alegre (R$ 783,72). Por outro lado, os menores valores médios foram encontrados em Aracaju (R$ 554,08), seguida de Salvador (R$ 583,89) e Recife (R$ 588,35).

Na comparação com novembro de 2024, verificou-se aumento no valor da cesta em 16 das 17 capitais pesquisadas. Os aumentos mais expressivos na cesta de conjuntos essenciais ocorreram em Natal (4,01%), Aracaju (3,90%) e Vitória (2,88%). Apenas Campo Grande (-0,27%) registrou redução no valor da cesta básica no período analisado.

Variação da cesta básica em 2024

No acumulado de 2024 o valor da cesta básica aumentou em todas as capitais pesquisadas, em comparação com 2023, destaque para: João Pessoa (+11,91), Natal (+11,02) e São Paulo (+10,55).

Aracaju obteve destaque nacional ao registrar aumento no preço do leite integral (+23,36%), do óleo de soja (+45,63%), do quilo do arroz agulhinha (+4,72%) e do açúcar (+3,69%), além de uma redução no valor médio do pão francês (-4,61%) e do quilo do tomate (-3,09%), entre dezembro de 2023 e o mesmo mês de 2024.

