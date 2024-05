CUT e movimentos negro, popular e estudantil trazem Renato Freitas e Guida Calixto

Seguindo a agenda de luta do mês de maio da classe trabalhadora sergipana, a CUT Sergipe, coletivos negros, movimentos sociais, sindical e estudantil trazem para Aracaju nos dias 09 e 10 de maio, a vereadora por Campinas, Guida Calixto e o deputado estadual pelo Paraná, Renato Freitas.

Expoentes da luta socialista e antirracista, Guida e Renato batalham por igualdade social e demais pautas em favor da classe trabalhadora.

Os parlamentares do Partido dos Trabalhadores desembarcam em Aracaju para cumprirem uma série de agendas.

“Estamos trazendo a companheira Guida e o companheiro Renato na perspectiva de fortalecer a luta e trocar experiências no combate à extrema direita e suas tentativas golpistas. Vamos ampliar o enfrentamento ao racismo, machismo, lgtbfobia, entre outras mazelas que assolam a vida da classe trabalhadora e dos estudantes”, afirma a vice-presidenta da CUT, Caroline Rejane.

Logo no dia 09, às 9h, no auditório da CUT Sergipe acontece o debate “O Governo Lula e os Desafios para a Esquerda de Aracaju”. A atividade é voltada para todos e todas aqueles que constroem à resistência em Aracaju. A partir das 17h, ambos participam da Calourada Unificada – Pelo Direito de Decidir, no Centro de Vivência da UFS. Uma manifestação em defesa da democracia na UFS, que está sendo ameaçada pelo atual reitor.

No dia 10 de maio, na Comunidade Bom Pastor, no bairro Santos Dumont, Guida e Renato, participam de uma prosa com intervenções culturais e diálogos com companheiras e companheiros que lutam por moradia, sejam eles em ocupações ou do movimento das pessoas em situação de rua, com mães e mulheres que lutam contra o terrorismo de Estado e o extermínio da juventude negra. Também estão confirmadas as participações das Pastorais do Povo da Rua e Carcerária e da Frente Estadual pelo Desencarceramento em Sergipe.

A agenda dos parlamentares petistas em Aracaju se encerra no bairro Santa Maria, com a atividade “De quebrada em quebrada com muit@s de noiz”, atividade cultural e de reflexão com os jovens, estudantes e moradores da comunidade, em frente ao Centro de Excelência Vitória de Santa Maria a partir das 16h.

Histórias de luta

Tanto Guida Calixto, quanto Renato de Freitas se notabilizam pela incisiva luta contra o racismo, o machismo, por justiça social. Ambos têm sido vítimas de uma campanha maciça da extrema direita para que percam seus mandatos e até mesmo suas vidas.

A vereadora recebeu, nesta segunda, dia 06, ameaças de morte em seu email parlamentar. Renato, no final do mês passado, denunciou em suas redes que recebeu uma ameaça de morte de policiais militares do Paraná. Segundo o parlamentar, a ameaça ocorreu durante uma invasão a uma ocupação do MST em Curitiba, onde os policiais teriam dito, em frente a testemunhas, que “matariam o deputado Renato Freitas”.

Deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores (PT) na Assembleia Legislativa do Paraná, Renato de Almeida Freitas Junior, nasceu em Sorocaba/SP, em 12 de dezembro de 1983. Jurista, político, ativista e ex-líder estudantil, Renato Freitas é constantemente perseguido pela direita paranaense

Após muita luta, Renato Freitas conseguiu vencer a perseguição e a cassação de seu mandato foi revertida pelo STF em 23 de setembro de 2023.

Filho de trabalhadora doméstica, retirante vinda da Paraíba, Renato passou a estudar aos 11 anos, quando a sua mãe conseguiu se estabelecer na cidade de Curitiba. Foi no Paraná que conseguiu concluir o Ensino Fundamental em regime supletivo; o ensino médio; aprendeu a jogar xadrez e tomou gosto pela leitura se valendo do acervo da Biblioteca Pública do Paraná. Lá também teve contato com o Rap pela primeira vez na vida.

Enfrentando muitas dificuldades na vida, entre elas, o assassinato de seu pai e anos depois o assassinato do seu irmão, mesmo assim, Renato conseguiu conquistar os títulos de Graduação e Mestrado em Direito pela UFPR.

Ingressou na política após vencer as eleições para vereador de Curitiba. Enfrentou muitas perseguições racistas desde então.

Resistência cultural negra em Campinas

Servidora pública municipal de Campinas, monitora de educação infantil e advogada, Guida Calixto é a vereadora de Campinas que está tocando uma revolução cultural, midiática e incomodando a mentalidade machista e escravocrata sustentada pela violência.

Em junho de 2022, o mandato da vereadora publicou a primeira edição da HQ Territórios Negros – Nossos Passos Vêm de Longe. A publicação incomodou a extrema direita de Campinas que não gosta de luta contra o racismo e tentou cassar o mandato da vereadora.

Ao longo de sua trajetória política em Campinas, Guida está presente há muitos anos nas lutas populares em busca dos direitos sociais e das liberdades democráticas. Na luta contra a desigualdade e pela libertação das mulheres; das mulheres negras; da população negra; das juventudes periféricas; da população LGBTI+; da classe trabalhadora, a vereadora do PT continua sofrendo grande perseguição.

Em 2016, durante as investidas golpistas dos capitalistas brasileiros contra as classes trabalhadoras, Guida passou a militar no coletivo “Advogados Independentes” na luta pela democracia, direitos trabalhistas e direitos humanos por um pensamento crítico do Direito como instrumento de justiça social.

Apesar de ter vencido a luta contra a cassação do seu mandato, a vereadora Guida Calixto continua recebendo ameaças de morte. Assim como Renato Freitas segue com a vida em risco e sofrendo ameaças covardes e anônimas de quem não aceita a democracia e a luta política por transformações sociais necessárias e urgentes em todo o Brasil.

Por: CUT Sergipe