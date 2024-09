CUT promove Seminário sobre Economia Solidária nesta quarta

Na sede do SINDISAN, a Central Única dos Trabalhadores (CUT Sergipe) promove o Seminário sobre Economia Solidária, a partir das 9h da manhã desta quarta-feira, dia 4 de setembro.

A vice-presidenta da CUT/SE, Caroline Santos, convida todas as trabalhadoras e trabalhadores informais de Sergipe a participar da atividade e se atualizar com informações referentes à Economia Solidária.

Gerente de Negócios do Escritório Regional do Agroamigo Aracaju, Natanael Macedo da Silva vai falar sobre “Os programas federais de crédito e incentivo para a Economia Solidária”. Ficou interessada/o? Faça já sua inscrição no link abaixo!

https://forms.gle/GpfXt58D2dGDpX8y6

O quê? Seminário da Economia Solidária

Onde? No SINDISAN, localizado na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Nº: 1012, Bairro Getúlio Vargas, Aracaju.

Quando? Quarta-feira, dia 4/9, às 9h.