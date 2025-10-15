CUT-SE apoia luta do SINTESE e cobra resposta do Governo para educação

A Central Única dos Trabalhadores (CUT/SE) manifesta seu total apoio e solidariedade ao Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica do Estado de Sergipe (SINTESE), que mais uma vez demonstra firmeza, compromisso e coragem na defesa da educação pública, gratuita, de qualidade e socialmente referenciada.

O SINTESE tem sido, ao longo de sua trajetória, uma das mais importantes trincheiras de luta em defesa dos direitos das trabalhadoras e dos trabalhadores da educação, enfrentando com coerência os ataques à valorização profissional, às políticas educacionais que buscam enfraquecer o serviço público e lutando por condições dignas de trabalho.

Esse sindicato aguerrido ocupou na segunda-feira, dia 13 de outubro, os terminais de ônibus, as ruas da capital e a frente do Palácio de Despacho para dizer ao governador que não adianta só dizer que é “possível chegar em algum entendimento”, e insistir em negar direitos, como a restauração do triênio, o descongelamento de gratificações e a devolução do valor confiscado das aposentadorias.

Desta forma, a CUT repudia a postura do governador do estado, Fábio Mitidiere, que após ter afirmado publicamente dispor de 70 milhões de reais para assegurar o direito das professoras e professores ao triênio, vem protelando a resposta da proposta apresentada pelo Sintese dentro desse limite estabelecido pelo próprio governador.

Reafirmamos que a luta do SINTESE é a luta de toda a classe trabalhadora. A educação é pilar fundamental para a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e soberana. Nenhum direito a menos!

Toda solidariedade ao SINTESE!

Viva a resistência da educação pública!

Texto e foto Iracema Corso