CUT/SE emite  Nota de Solidariedade ao SINDIMED e a Helton Silva

A Central Única dos Trabalhadores (CUT/SE manifesta solidariedade ao presidente do SINDIMED, José Helton Silva Monteiro, que vem sendo duramente atacado com a publicação de mentiras a respeito de sua atuação profissional.

Parece que as fake news veiculadas afirmando que o Dr. Helton seria “um grande empresário” escondem o real motivo do incômodo provocado pelo SINDIMED ao denunciar o modelo de terceirização via Organizações Sociais (OS) na saúde sergipana. A CUT-SE critica a atitude política de entregar a saúde do município de Aracaju a empresas de caráter duvidoso, com sede numa peixaria, e também a empresas que estão sendo acusadas de mau uso do recurso público em outros estados.

É inaceitável a perseguição a uma liderança sindical para deslegitimar a luta do SINDIMED contra as terceirizações na saúde pública.

A luta em defesa do SUS, pelo fortalecimento do serviço público de saúde e contra as terceirizações na saúde pública é também uma luta da CUT-SE. A direção da central sindical entende que a terceirização da saúde pública compromete a continuidade da prestação do serviço de assistência à saúde da população, além de prejudicar médicos, profissionais que estudam muito para trabalhar pelo bem da saúde da população.

O SINDIMED pode contar com a CUT/SE nesta luta por transparência da aplicação dos recursos públicos destinados à saúde.

Por CUT/SE